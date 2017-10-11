'Sakladığımız kimse yok'

Bass, hafta sonu ayrılacağı Ankara’da diplomasi muhabirleriyle dün veda toplantısı yaptı. Vize yasağı kararını, ABD hükümetinin aldığını belirten Bass, özetle şunları söyledi:



TUTUKLAMA NEDEN BİLMİYORUZ: “Türk hükümeti tutuklamaya neden olan kanıt hakkında bilgi vermedi, spesifik bir kanıta ilişkin iletişim kurulmadı. Yerel çalışanlarımızın neden gözaltına alındığı ya da tutuklanmasının sebepleri hakkında Türk hükümetinden resmi bir bildirim almadık. Terörizm çok ciddi suçlama. Bu iddiaları destekleyen kanıtlar nelerdir bilmek istiyoruz. ABD, Türk hükümetinin ABD’de çalışanlarıyla ilgili bir terörizm suçlaması olsa bununla ilgili Türk hükümetiyle iletişime geçerdi. Bunun aynını Türk hükümetinden bekliyoruz.



SEBEPLERİNİ BİLDİRMEMESİ SIRADIŞI: Bir hükümetin diplomatik misyon çalışanlarını tutuklarken, bunun sebeplerini görüşmeden adım atması oldukça sıradışı bir durum. Türk çalışanlarının akredite edilmiş diplomatların yasal korumasından faydalanması gerektiğini savunmuyoruz. Ancak bütüncül olarak, ev sahibi hükümetin, bir diplomatik misyonun operasyonlarına karşı eylemlerinden bahsediyoruz.



TOPUZ’UN BAŞKA İRTİBATLARINDANHABERDAR DEĞİLİZ: Organize uyuşturucuyla mücadele bürosunda görevli olan Metin Topuz, Türkiye’deki uyuşturucu ve suç şebekeleri konusunda yardım etmek için Türk kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği içindeydi. Bu işbirliği pek çok kovuşturmada etkili olmuştu. Topuz’un görev tanımı dışına çıkan irtibatlarından haberdar değiliz. Eğer kanıt varsa, yapmaması gereken şeylerle ilişkisi olup olmadığını belirleyebilmekten memnuniyet duyarız.



NASIL GÖRÜŞECEĞİNİ BELİRLEME HAKKINA SAYGI DUYARIZ: (Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bass’e ilişkin ‘veda ziyareti talebini reddettik’ sözleri üzerine) Her hükümet, diplomatik temsilciler ve ülkelerle nasıl etkileşim kuracağına karar verme hakkına sahiptir. Türk hükümetinin yabancı elçilerle nasıl ve ne zaman görüşeceğini belirleme hakkına saygı duyuyoruz. Biz de Washington’da aynı şeyi yapıyoruz. Eminim Büyükelçi Kılıç’ın (Türkiye’nin ABD Büyükelçisi), ABD hükümet yetkililerini daha sık görebilmeyi dilediği zamanlar olmuştur.”



9.5 AYDIR TERÖR SALDIRISI OLMADI

(ADİL Öksüz’ün, ABD Konsolosluğu ile telefon görüşmesi yaptığı iddiaları) İki hükümetin soruşturma altındaki ceza davalarına ilişkin kanun, yaptırım uygulamalarına ilişkin olarak imzaladığı ve uyduğu bir prosedür var. Bilgi istemek için de bir prosedür var. Bu süreç takip edilmedi. Savcının, büyükelçiliğe e-mail atarak bilgi istemesinden bahsetmiyoruz. 9.5 aydır Türkiye’de terör saldırısı yaşanmıyor. Bu DEAŞ vazgeçtiği için değil, işbirliğimizin sonucu.



(Suriye ve Irak konusu) ABD, bağımsız Kürdistan’ı desteklemiyor, Kürt koridorunu desteklemiyor, Türkiye’nin toprak bütünlüğünün bozulmasını desteklemiyor. İncirlik konusunu Türk yetkililere sorun. Yürürlükte olan anlaşmalar var