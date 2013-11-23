Sakızlı muhallebi

Un ve mısır nişastasını ekleyerek çırpın, sütü yavaş yavaş ekleyerek pütürsüz kıvama gelene kadar çırpmaya devam edin.

Ocağın altını yakın muhallebiyi tahta kaşıkla devamlı karıştırın. Muhallebi koyulaşmaya başlayınca bir emek kaşığı hindistan cevizini atıp karıştırıp ocağın altını kapatın.

Muhallebi mikserle soğuyana kadar 4-5 dakika çırpıp ayaklı muhallebi bardaklarına paylaştırın. Üzeri için jöleyi hazırlayana kadar muhallebileri buzdolabında bekletin.

Diğer taraftan, Küçük bir tencereye jöleyi boşaltın, üzerine iki su bardağı sıcak su koyup jöle eriyene kadar karıştırın. Erimiş jölenin üzerine 1 su bardağı çok soğuk su döküp karıştırın.

Jöleniz ılıyınca kaşık kaşık muhallebilerin üzerine döküp paylaştırın.

Jöleli muhallebileri buzdolabında iki saat beklettikten sonra üzerlerine hindistan cevizi serpiştirip soğuk soğuk servis yapın.

Malzeme listesi

- 1 paket vişne jölesi

- 2 adet yumurta sarısı

- 2 yemek kaşığı mısır nişastası

- 1 tepeleme yemek kaşığı un

- nohut büyüklüğünde 2 adet damla sakızı

- 1 su bardağı toz şeker

- 5 su bardağı süt

- 2 yemek kaşığı hindistan cevizi