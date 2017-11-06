‘Sakıncalı’ öğretmen

ARDAHAN’da öğretmen olarak görev yapan H.A., FETÖ şüphesi nedeniyle açığa alındı. Daha sonra Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı, H.A. hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlattı. Ankara’da bulunduğu sırada soruşturma başlatıldığını öğrenen öğretmen, Ardahan’a giderek ifade verdi.

TAKİPSİZLİK KARARI

4 gün gözaltında tutulan H.A. ifadesinde, FETÖ’yle bağlantısının bulunmadığını, okullarına gitmediğini, himmet vermediğini, ByLock kullanmadığını belirterek, “İsmimin bu soruşturmada nasıl geçtiğini de bilmiyorum. Aklıma gelen şey sadece birinin hakkımda yanlış ihbarda bulunmuş olabileceğidir” dedi. Öğretmen hakkında 29 Eylül 2017 tarihinde takipsizlik kararı verildi.

SATIŞ İŞLEMİ

Öğretmen H.A., aracının satışı için 27 Ekim’de Ardahan’da notere gitti. Satış işlemleri yapılırken H.A., noterlik ekranına, kendisi için ‘sakıncalı’ listesinde bulunduğuna ilişkin kayıt tutulduğunu gördü. H.A. ardından savcılığa başvurarak, hakkında takipsizlik kararı verilmiş olmasına rağmen böyle bir kayıt tutulmasının nedenini sordu. Savcılık yetkilileri ise söz konusu kaydın kendileri tarafından tutulmadığını iletti.

H.A.’nın avukatı Eylem Hakverdi, konuya ilişkin şunları söyledi:

KİM YAPTI?

“Müvekkil üzerine kayıtlı aracın satışı için notere gittiğinde noterdeki görevlinin ekranına ‘sakıncalı kişi’ kaydı olduğu bilgisi düşmüştür. Bunun üzerine savcı ile görüşmüş, bu kaydı biz koymadık, bizimle alakası yok demiştir. Fişlemeyi kim yapmıştır? 12 Eylül darbe dönemini hatırlatan uygulamalar bunlar. Müvekkilin lekelenmeme hakkı ihlal edilmiştir” dedi. Öğretmen H.A. geçen hafta görevine iade edildi.

İŞTE H.A. İÇİN HAZIRLANAN FİŞ

‘SAKINCALI Bilgisi’ başlıklı kayıtta söz konusu kişinin TC kimlik numarası ve adının yanı sıra “Sakıncalı listede bulunmaktadır” notu yer alıyor. Aynı kaydın devamında yer alan ‘açıklama’ bölümünde ise şu ifadeler yazılı:

“Adalet Bakanlığı yazısı gereğince, hakkında tedbir kararı olan kişinin davada temsil için feragat kabul, sulh ile ahzu yetkisi içermeyecek şekilde vakaletname verilmesi dışındaki söz konusu tedbir kararlarına konu hususlarla ilgili olarak vekaletname düzenlemesine ilişkin başvurularda, adli makamlarca aksi kararlaştırmadıkça esas itibarıyla olağanüstü hal sürecince işlem yapılmaması...”