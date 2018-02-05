Sakıncalı kararı uygulama

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı düzeyinde 59 yıl sonra bir ilk olan Vatikan ziyaretinde Papa Françesko ile görüştü. Papa Françesko, Apostol Sarayı’nda konuklarını ağırladığı Kütüphane Salonu’ndaki görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda karşıladı. İtalyanca “Buongiorno” diyen Papa’ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan da “How are you” sözleriyle karşılık verdi. “Gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Papa da ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Françesko, basın mensupları önünde el sıkışarak, görüşmenin yapıldığı Kütüphane Salonu’na geçti. Erdoğan ile Papa Françesko’nun görüşmesi saat 12.00’de başladı ve yaklaşık bir saat sürdü. Erdoğan ile Papa görüşmesinde, Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler tarafından kutsal addedilen Kudüs’ün, BM kararları ve uluslararası hukuk tarafından belirlenmiş statüsünün muhafaza edilmesi gerektiğini vurgulandı.

Görüşmede, ABD yönetimine, Kudüs’le ilgili kararın sakıncaları ve uygulamaya geçirilmemesi yönünde telkinleri sürdürmenin önemine değinildi. Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadele kapsamında Suriye’de yaptığı operasyonlar hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.

İSLAMOFOBİ İLE MÜCADELE

Yabancı düşmanlığı ve İslamofobi ile ortak mücadeleye değinilen görüşmede, dinleri terörle ilintilendirmenin yanlış olduğu da vurgulandı. Bu çerçevede İslam’ı terörle özdeşleştirmeye yönelik kışkırtıcı söylemlerden uzak durulması gerektiği belirtildi. Türkiye’de Katolikler dahil farklı inançlara mensup herkesin barış içinde bir arada yaşamalarına önem verdiklerini anlatan Erdoğan, bu iradeyi somut olarak ortaya koyma adına son dönemde 14 kilise ve bir sinagogu onardıklarına dikkati çekti. Erdoğan ve Papa Françesko, bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesi, yaşanan insani dramlara seyirci kalınmaması için uluslararası toplumu harekete geçirmek için temasları sürdürme konusunda mutabık kaldı.