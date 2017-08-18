'Sakın yanlışa düşüp düşmana oy vermeyin'

MÜKTESEBATA UYMUYOR

“(Almanya Başbakanı Angela Merkel’in açıklamaları) Türkiye’nin tansiyon düşürme noktasında herhangi bir sorumluluğu yok. Eğer bu konuda sorumluluk aranıyorsa, bunun baş sorumlusu Almanya’nın ta kendisidir. Almanya, kendi iç siyasi çekişmelerini sürekli olarak diğer bazı Avrupa ülkelerini de yanına almak suretiyle bu sürece taşımıştır. Almanya, Avrupa Birliği müktesebatına uymayan bir ülke konumuna düşmüştür. Bir vize konusu olmuştur, Avrupa Birliği sözünde durmamıştır. Mültecilerle ilgili Türkiye’ye ödeme vaadinde bulundukları biliyorsunuz bir rakam olmuştur ki bu bizim bütçemize girecek bir para olmamıştır. Bu parayı vermedikleri gibi şu ana kadar arazide kullanılan rakam 825 milyon Euro’dur. Bizim ise harcamış olduğumuz rakam, 30 milyar Euro’yu aşmıştır. Avrupa Birliği bu noktada vaadinde durdu mu? Durmadı. Almanya şu anda işte 25-30 gün sonra yapılacak olan seçim için adeta SPD ve Hıristiyan Demokratlar olarak ‘Türkiye’yi ne kadar hırpalarsak o kadar içeride fazla oy alırız’ havasına düşmüşlerdir. Ben de Almanya’daki bütün soydaşlarıma diyorum ki, sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Ne Hıristiyan Demokratları ne SPD’yi ne Yeşilleri... Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır. Orada şu anda Türkiye’ye karşı düşmanlık yapmayan siyasi partilere gerekli desteği verin. Birinci parti, ikinci parti olmaları önemli değil, onlara verin. Çünkü bu bir yerde artık Almanya’da yaşayan tüm vatandaşlarımın bir onur mücadelesidir.



‘BİZİM DE YARGIMIZ VAR’

(Almanya’ya verilen Adil Öksüz notası) Almanya’dan gerekli adımı atmasını istiyoruz. Onlar suçluyu istiyor, biz teröristi istiyoruz. 4 bin 500 terörist dosyasını ben Sayın Merkel’e verdim. Hâlâ bekliyoruz. Onların burada 3-5 tane diyelim ki tutuklusu var, sürekli istiyorlar. Kusura bakmasınlar onların yargısı varsa bizim de yargımız var. Yargımız bu konuda kararı verir, sonra da gereği neyse onu yaparız.



DEAŞ’I LANETLİYORUZ

(İspanya’daki DEAŞ saldırısı) DEAŞ’ı şiddetle kınamanın ötesinde lanetliyoruz ve onlara karşı çok ciddi bir mücadele veriyoruz.”



ADINI KIZIM KOYDU

Erdoğan, yeni doğan torunuyla ilgili “Canan Aybüke, kızım koydu adını eşi ile beraber. Çok tatlı, hoş. Altıncı torunum. Yarabbi bunların sayısını daha da inşallah çoğalsın. Sayısal olarak milletçe sayımızın yükselmesi lazım” dedi.



'ÖKSÜZ'LE İLGİLİ BİR TAKIM BİLGİLER ELDE EDİLDİ'

(Adil Öksüz’ün Almanya’da olduğuna yönelik bilgiler sadece duyum mu yoksa somut bilgiler var mı?) Birtakım çalışmaların sonucu bu bilgiler elde ediliyor ve bu bilgiler çerçevesinde de ilgili ülkelerden suçluların iadesi talep ediliyor. Yapılan işlem bu çerçevededir. Biz genel anlamda Almanya’dan şunu istiyoruz; gerek PKK gerek FETÖ terör mensuplarına müsamaha göstermeyin ve bu teröristlerin iki ülke arasındaki tarihsel dostluğu zedelemesine izin vermeyin. İstediğimiz budur. Herhalde çok bir şey istemiyoruz.”



