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    'Sakin kent'in HES zaferi

    Turgay İPEK / DHA
    05.01.2018 - 23:39 | Son Güncelleme:

    İtalya'da 12 Mart 2016 günü yapılan Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu toplantısında Türkiye'nin 11. 'sakin kent'i seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Çayı'na yapılması planlanan 'HES' projesi, tepkiler üzerine iptal edildi.

    Haber, ilçede bayram havası yaşattı. Erzurum- Artvin karayolu üzerinde yer alan, 1987'de ilçe olan ve 'Erzurum'un sebze ve meyve ambarı' olarak bilinen Uzundere'deki Tortum Çayı üzerine yapılacak Hidroelektrik Santrali (HES) ilçede büyük tepkiyle karşılanmıştı.

    Uzundere’nin AK Partili Belediye Başkanı Halis Özsoy, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk ile ÇED Genel Müdürü Mustafa Satılmış'ın kendisini arayarak, Bakan Mehmet Özhaseki'nin talimatı ile Uzundere halkının talebi üzerine Çayaşan HES projesi ÇED sürecinin iptal edildiği müjdesini verdiğini açıkladı. Başkan Özsoy, “HES 12 kilometre boyunca bu nehrin hem yatağını değiştirecek hem de suyun önemli bir kısmını alacaktı. Tüm zeminlerde mücadelemizi sürdürdük. Hatta bu proje ile ilgili ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi. Türk yargısı böyle bir kararın olmayacağını ispat etti ve Danıştay da bunu onayladı. Fakat çevresel etki değerlendirme sürecinin başlaması bizi çok endişelendiriyordu. Çok şükür bakanımızın talimatı ile bu sürecin iptal edilmesi projenin başlamadan sona ermesine sebep oldu” dedi. 

    Etiketler: gazetehaberleri
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