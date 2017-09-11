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    Sakın Irma’ya ateş etmeyin

    Hürriyet Haber
    11.09.2017 - 02:08 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 02:08

    Irma Kasırgası, ABD’nin Florida eyaletine ulaştı. Ölüm haberleri gelmeye başladı. Kentler su altında.

    ABD tarihinin en büyük tahliyelerine neden olan Irma Kasırgası, Florida eyaletini vurdu. Kasırga 215 km hızla 4. kategoride ABD’ye girdi. Karada bir süre ilerleyen kasırga daha sonra 193 kilometre hıza inerek 3. kategoriye düştü. Hardee County bölgesinde iki kişi öldü. Eyalette 1.7 milyon kişi elektriksiz kaldı. ‘Irma kasırgasına ateş edin’ başlıklı bir Facebook sayfası açılıp 80 bin kişi bunu takibe alınca Pasco County’de polis “Irma’ya ateş etmeyin. Onu geri çeviremezsiniz ve çok tehlikeli yan etkilere neden olursunuz” uyarısı yaptı. Sayfayı açan 22 yaşındaki Ryan Edward “Stres ve sıkıntıdan yaptım ama kontrolümden çıktı” dedi.

    Sakın Irma’ya ateş etmeyin

    KASIRGADAN SONRA ‘HORTUM’ KABUSU

    Miami’deki en büyük endişelerden biri de inşaat alanlarındaki devasa vinçlerdi. Yetkililer, vinçleri sökecek yeterli zaman bulamadıkları için uyarıda bulunurken, dün iki vinç devrildi. Ulusal Meteoroloji Servisi Florida’nın doğusunda altı hortum oluştuğunu bildirdi. Naples ve Marco Adası’nda su yüksekliğinin 4.5 metreye çıkabileceği belirtilirken, vatandaşlardan dakikalar içinde oluşabilecek su baskınlarına dikkat etmeleri istendi. Tampa Körfezi’ndeki Busch Gardens adlı tema parkındaki flamingoların güvenli bölgelere alınması ilginç görüntüler oluşturdu.

    Sakın Irma’ya ateş etmeyin

    50 TÜRK KAYIP İDDİASI

    Karayipler’deki St. Martin Adası’nda çalışan yaklaşık 50 Türk’ten haber alınamadığı iddia edildi. Kayıp Türklerden Harun Alp Kavurma’nın kardeşi Güneş Kavurma, “Son kasırganın ardından irtibat kesildi. Adada yaşayan yaklaşık 50 Türk var. Hiçbir aile haber alamıyor” dedi.

    Etiketler: gazetaberleri , florida , Irma
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