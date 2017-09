Sakın bu filmleri ekmeyin!

1- SEVGİSİZ

Son dönem Rus sinemasının en önemli yönetmenlerinden Andrey Zvyagintsev’in son filmi ‘Sevgisiz’ (‘Nelyubov’), boşanmanın eşiğindeki bir çiftin, çocuklarının ansızın ortadan kaybolmasıyla yaşadıklarına odaklanıyor. ‘Leviathan’la da tanınan yönetmenin bu filmi de Rus toplumundaki çürümeye dikkat çekiyor. ‘Sevgisiz’, bu yılki Cannes’da ‘Jüri Özel Ödülü’ almıştı.

2- SUDAKİ LABİRENT

AŞKIN GÜCÜ

Yıl 1963... ‘Soğuk Savaş dönemi’nde Amerika’da gizli bir laboratuvarda temizlikçi olarak çalışan Elisa, suda hapsedilen insanımsı bir yaratığı acımasız deneylerden kurtarmaya çalışır. ‘Pan’ın Labirenti’nin yönetmeni Guillermo del Toro’nun son filmi ‘Aşkın Gücü’ (‘The Shape of Water’), bu ayın başında Venedik’te ‘Altın Aslan’ almıştı. Del Toro ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Bu ödülü fantastik film yapmaya çalışan tüm Latin-Amerikalı yönetmenlere adıyorum” demişti.

3- YABANCISIN, SEN YABANCI...

BENİ ADINLA ÇAĞIR

Kuzey İtalya’da tatilini geçiren bir aile. Aralarına katılan bir yabancı dengeleri değiştirecektir. ‘Benim Adım Aşk’ ve ‘A Bigger Splash’ filmlerinin yönetmeni Luca Guadagnino’nun son çalışması ‘Beni Adınla Çağır’ (‘Call Me by Your Name’) için birçok eleştirmen ‘Yılın en iyilerinden’ tanımını kullandı. Kadroda Armie Hammer, Timothee Chalamet, Michael Stuhlbarg, Amira Casar gibi isimler var.

4- KIZIM İÇİN...

ÜÇ BILLBOARD EBBING ÇIKIŞI, MISSOURI

Kızı, evlerine yakın bir yerde tecavüz edilerek katledilen bir anne, yetkililerin dikkatini çekebilmek için karayolundaki üç ilan panosunu kiralar. ‘In Bruges’la tanınan Martin McDonagh imzalı ‘Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri’de

(‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’), Frances McDormand muhteşem bir performans ortaya koyuyor.

5- İMAJ HER ŞEYDİR...

KARE

Büyük ilgi gören bir önceki filmi ‘Turist’le bir çiftin ilişkisi üzerinden evlilik kurumunun dengelerine göz atan ve tartışma yaratan Ruben Östlund, şimdi de ‘Altın Palmiye’ ödüllü ‘Kare’yle (‘The Square’) huzurlarımızda. Film, ‘mükemmel’ bir erkek portresi üzerinden günümüz dünyasında imajların arkasındaki boşluklara, görünenle gerçek arasındaki mesafelere dikkat çekiyor.

6- KEŞKE BURADA OLSAYDIN

You Were Never Really Here

‘Kevin Hakkında Konuşmalıyız’la tanınan Lynne Ramsay’nin son çalışması ‘You Were Never Really Here’, girift bir suç ağında geziniyor. Filmin başrollerinde Joaquin Phoenix, Ekatarine Samsonova ve Alessandro Nivola var.

7- EVLAT ACISI

FOXTROT

Askerdeki oğlunun ölüm haberini alan bir babanın yas sürecinde girdiği öfke nöbetine odaklanan ‘Foxtrot’, İsrailli yönetmen Samuel Maoz imzasını taşıyor. Film, İsrail askerlerini kötü gösterdiği gerekçesiyle İsrail Kültür Bakanı Miri Regev tarafından eleştirilmişti.

8- AKTİVİST OLMA ZAMANI

KALP ATIŞI DAKİKADA 120

Robin Camillo’nun yönettiği ‘Kalp Atışı Dakikada 120’ (‘120 battements par minute’) 90’ların başında AIDS’e karşı farkındalık yaratmaya çabalayan aktivist bir örgütün hikâyesini anlatıyor.

9- YASINI TUTARKEN

MUHTEŞEM KADIN

‘Gloria’yla tanınan Sebastian Lelio’nun son filmi ‘Muhteşem Kadın’ın (‘Una Mujer Fantastica’), odağında yaşça büyük sevgilisini kaybeden trans kadın Marina var.

10- SÖMÜRGE TARİHİNDEN

ZAMA

Arjantinli yönetmen Lucrecia Martel imzalı yapım, Antonio di Benedetto’nun 1956 tarihli varoluşçu romanından beyazperdeye uyarlanmış. Film 18. yüzyıl Paraguay’ından sömürge manzaraları sunuyor.

SİNEMA YAZARLARI JÜRİSİ SEÇTİ

Atillâ Dorsay, Uğur Vardan, Ömür Gedik, Murat Özer, Esin Küçüktepepınar, Olkan Özyurt, Nil Kural, Burak Göral, Selin Gürel, Ali Ulvi Uyanık