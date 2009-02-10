Emrah Öner yazıyor

Çarşamba günü Fildişi Sahilleri ile milli maç var.Daha kafadan, antremanlar başlamadan Hakan Balta, Mehmet Topal, Mevlüt, Batuhan sakat.

Yahu bu kadar sakat bir memleket olabilir mi?

Bunca yıldır ligi takip ederiz, böyle bir sene yok. Bütün takımlarda 5 kişi ciddi sakat, 3 kişi sakatımsı, 2 kişi de cezalı.

En fenası Galatasaray Turkiyedirspor...

Skibbe, kapıyı kilitleyip çivili sopayla içeri dalsa bu kadar gazi verilmez. Nasıl bir antreman, nasıl darbeler bunlar, nasıl bir kendine bakmamazlık.

Ümit Karan, 33 resmi maçın 16sında oynamış, 1 kırmızısı var, diğer günler sakat.

Shabani Nonda, maç sayısı 16, hiç cezası yok, sakat.

Barış Özbek, 15 maç, gerisinde hep sakat.

Mehmet Topal, 17 maç, sıfır ceza, adı üstünde topal.

Harry Kewell, 17 maç, hafta içi, haftasonu, christmaslarda sakat.

Servet, 25 maç oynamış, yüzü gözü sakat.

Emre Güngör, 4 maç oynamış, 1 kırmızı, komple sakat.

Hasan Şaş, 4 maç, hep sakat.

Uğur, sıfır maç, hala sakat.

Tobias Linderoth, İsveççe Tobias sakat demek zaten.

Peki bizde şanssızlıklar çok fena. Hiç şansımız yok. Peki futbolun icad edildiği yerde durum nasıl?

Bakınız size Premier Lig 6.sı.

Tarih 19 Ocak Premier Lig maçı, Liverpool – Everton.

Everton kadrosu : Howard, Hibbert, Baines, Lescott, Jagielka, Arteta, Cahill, Neville, Pienaar, Osman, Anichebe

6 gün sonra 25 Ocak Federasyon Kupası, Liverpool – Everton.

Everton kadrosu : Howard, Hibbert, Baines, Lescott, Jagielka, Castillo, Cahill, Neville, Pienaar, Osman, Anichebe.

3 gün sonra 28 Ocak Premier Lig, Everton – Arsenal.

Everton kadrosu : Howard, Hibbert, Baines, Lescott, Jagielka, Arteta, Cahill, Neville, Pienaar, Osman, Fellaini. (Zannetmeyin ki Anichebe sakat. Dakika 86 oyunda. Castillo da yedekler arasında.)

3 gün sonra 31 Ocak Premier Lig, Manchester United – Everton.

Everton kadrosu : Howard, Hibbert, Baines, Lescott, Jagielka, Arteta, Cahill, Neville, Pienaar, Osman, Fellaini. (Dakika 68 Anichebe oyunda.)

5 gün sonra 4 Şubat Federasyon Kupası rövanş maçı, Everton – Liverpool.

Everton kadrosu : Howard, Hibbert, Baines, Lescott, Jagielka, Arteta, Cahill, Neville, Pienaar, Osman, Fellaini. (Castillo yedekler arasında, bu sefer hakikaten Anichebe yok.)

16 gün, 5 psikopat maç, ne ceza ne sakat. Ben burdan şunu anlarım.

Ya bizim ligimiz bayanlar ligi olmuş haberimiz yok, ya hakemlerimiz faul ne kart ne devam ne onu hiç bilmiyorlar, ya da bütün maçlar geceleri Etiler’de Ataşehir’de Ulus’da suni çimde oynanıyor.