Sakata geldik

90 dakika boyunca istekli, hırslı ve etkili bir futbol sergiledi Beşiktaş. Girdiği pozisyonları gole çevirebilse, biraz futbol şansı olsa,maçı kazanabilirdi bile. Malesef Sezar' ın hakkını Sezar' a vermiyorlar.



Ne Hihmet' dir ki, rakip takım oyuncularının devamlı eline çarptı toplar. Hikmet demişken, Sn. Karaman 3. golden sonra sevinirken yapmış olduğu el, kol hareketi hiç kendisine yakışmadı. Koskoca adamsın ayıptır. Dua et tribünler golün üzüntüsünden senin o hareketini görmediler. Orada sana küfür etseler, hakaret etseler iyi mi olur. Hocayı bu hareketinden dolayı kınıyorum. Sevincinde dozu olmalı. O hareketi sana yaptıranda o salladığı bayrakla sallanan, yan hakem oldu. Sen ona dua et.



Birde Sn. Karaman çok artistik bir biçimde biz bu Beşiktaş' a fark atmalıydık diye açıklama yapıyor. Herkes camialara saygı göstermelidir. Keşke bu açıklamayı yapana kadar hakem hakkında iki laf etseydi.



Yan hakem Beşiktaş' ın emeğini çaldı. Bu sezon Beşiktaş' ın hakem hataları yüzünden giden kaçıncı puanı. Ne yönetim nede Schuster çıkıp tek kelime etmiyorlar, haklarını aramıyorlar. Ağlamayan bebeğe emzik verilmez. Daha ne kadar suskun kalacaklar. Hakem hatalarını yazmaktan, konuşmaktan bıktık usandık artık. Ama bu hatalar peşpeşe bir takım canını yakıyorsa, biz daha çok konuşuruz. Böyle TFF, böyle MHK olmaz olsun.



Çok fazla eksikle sahaya çıktı Beşiktaş. Quaresma, Guti, Mehmet ve Ekrem gibi oyuncularından yoksundu. Özellikle Quaresma ve Guti' nin yokluğu bir hayli hissedildi.



Maçtan önce bu kadar sakat varken acaba puan kaybı olurmu diye düşünürken , maça başladığımızda sakata geldiğimiz ortaya çıktı. Saolsun hakemde bizi sakata getirdi. En azından bir puan alabirdi kara kartal.

Ernst ve Necip gecenin yıldızları oldular. Manisaspor' da ise Yiğit'i çok beğendim.



FİYAPI İnönü' ye yakışmadığı gibi dün akşam ki maçta bize yakışmadı. Manisa gibi bir takımı her ne olursa olsun Beşiktaş rahat geçmeliydi. Biran önce sakat oyuncuların takıma dönmesini ümit ediyorum. Porta ile oynanacak maçta Beşiktaş' a başarılar diliyorum.