'Sakarya'ya gidiyorum kemer ve saatimi alamam'

28 sanıklı davanın ilk duruşması Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Sanıklardan eski Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca, ne zaman ihraç edildiğini bilmediğini belirtirken, 11 sanık da açığa alındıklarını söyledi.



SİVİL OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Adil Öksüz’ü gözaltı listesine asker olarak yazan, serbest kaldıktan sonra telefon görüşmesi yapmakla suçlanan astsubay Zeki Çınkır, Öksüz’ün sivil olduğunu bilmediğini savundu. Çınkır, Öksüz’ü gözaltındayken hemşerisi olduğu gerekçesiyle ziyaret etmesiyle ilgili olarak da, “Erol Özdemir astsubay yanıma geldi. ‘Burada bir hemşerin varmış gel bir bak’ dedi. ‘Nerelisin’ diye sordum, ‘Andırın’lıyım’ dedi, rütbesini sordum. Sivil olduğunu bilmediğim buradan anlaşılabilir. Andırın gibi yerden böyle bir hain çıktığı için Allah belasını versin onun. Vatana ihanet eden insanla işim olmaz” dedi. Öksüz serbest kaldıktan sonra GPRS cihazının içinde bulunduğu eşyayı kendisine teslim ettiğini de anlatan Çınkır, “O gün tutuklanan 98 kişinin hepsine eşyalarını teslim ettim sadece Adil Öksüz’ün değil. Öksüz’ün o eşyalarının suç delili olduğunu bilmiyordum” iddiasında bulundu.



SAVCI SORAR DİYE ALDIM

Çınkır, Öksüz’ün numarasını almasını ise şöyle açıkladı: “Savcı bir şey sorar diye telefonunu aldım. Beni aradığında kendisini tanıttı. ‘Kemerim ve saatim orda kalmış’ dedi. Ben de saf saf aradım buldum. ‘Kendin geleceksin’ dedim. ‘Gelemem, Sakarya’ya gidiyorum’ dedi. Ertesi günü başsavcıvekili, Adil Öksüz’ün telefonunu istemiş. İyi ki almışım numarasını. Teknik takip kararı çıkarıldı. Ama yakalanmamasını takdirlerinize bırakıyorum.”



Adil Öksüz’ün gözaltında tutulduğu Kışla Jandarma Komutanı Osman Gök, dosyayı mahkemeye eksik göndermesine ilişkin suçlamayı kabul etmedi. Gök, “İmam olduğunu 19 Temmuz’da televizyondan öğrendim. Görevimi yapmaktan başka bir şey yapmadım. Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ne yaptı peki? Bu olayda kasıt yoktur. Hatalarımız olmuştur. Şimdi bizden hesap soruluyor. Bu adam, 2012’den beri biliniyormuş. Neden takip edilmedi” dedi.