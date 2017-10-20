Sakarya’ya 750 milyon yatırım

52 dönüm arazi üzerinde 750 milyon TL yatırım değeri ile inşa edilen Cadde 54’te, 4 katlı bloklarda ofis, rezidans, çarşı ve cadde mağazaları yer alıyor. Rezidanslar metrekaresi 3 bin 800 TL’den, ofisler ise 6 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. 470 adet ofis ve rezidans ve 450 adet studio rezidansın yer alacağı proje 2019’un ikinci çeyreğinde tamamlanacak. Turkmall Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Eyüboğlu, 6 milyon metrekarelik perakende inşaat alanı geliştirdiklerini anlattı.