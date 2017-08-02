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    Sakarya'da özel kreşte yaşanan skandalda yeni gelişme

    İHA
    02 Ağustos 2017 - 08:25Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 08:25

    Sakarya'da özel bir kreşte 2,5 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uygulandığını iddia eden annenin polise bulunduğu şikayet sonucu, kreş sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı. Öte yandan söz konusu kreşte başka çocukların da şiddete maruz kaldıkları öğrenildi.

    Adapazarı Orta Mahalle Çeşme Meydanı Caddesi'nde ikamet eden Neslihan Gökmen’in 2 buçuk yaşındaki kızlarını özel bir kreşe verdiler. İddiaya göre, kreşin sahibi ve kocası küçük çocuğu ceza olarak boş bir odaya kilitleyerek darp etti. Bir süre sonra kreşte kızlarının şiddet gördüğünü, kreşte çalışan başka bir cici anne tarafından yapılan ses kayıtları vasıtasıyla öğrenen anne Neslihan Gökmen, konuyla ilgili olarak polise şikayette bulundu. Kreşteki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, kreşin sahipleri olan Zeynep G. ve Emrah G. hakkında soruşturma başlattı.

    BAŞKA ÇOCUKLARA DA ŞİDDET UYGULANMIŞ

    Sakarya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Elif Erdem Düzgün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şiddete maruz kalan küçük kızın ailesi ile görüşerek hukuki destek verdiklerini açıkladı. Elif Erdem Düzgün kreşte başka çocuklara da şiddet uygulandığının anlaşıldığı ifade ederek şöyle konuştu:

    "Sakarya’da 0-6 yaş grubu çocuklara yönelik hizmet veren özel bir kreşte çocuklara şiddet uygulandığına ilişkin, halkımızın da gerek basın organları gerekse sosyal medya aracılığıyla haberdar olduğu olay hakkında Çocuk Hakları Merkezi olarak olay henüz basına yansımadan, haber alır almaz anne ile görüşülmüş, çocuğa şiddet uygulandığı anların ses kayıtları dinlenilmiş ve iddiaların ciddiyeti anlaşılarak hukuki destek sağlanmıştır. Olay hakkında bilgi alırken başka çocuklara da şiddet uygulandığı öğrenilmiş, velilerle görüşülmüş, adli mercilere birden fazla şikayet yansıdığı görülmüştür. Yapılan şikayetler neticesinde dosya henüz soruşturma aşamasında olduğundan, soruşturmanın salahiyeti ve gizliliği adına şimdilik söyleyebileceğimiz Çocuk Hakları Merkezi olarak bu konunun takipçisi olduğumuz, yasal süreçte hukuki takibi yapacağımızdır."

    Etiketler: kreş , kreşte şiddet , SAKARYA
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