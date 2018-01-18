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    Sakarya’da 70’in üzerinde hastane personeli yemekten zehirlendi

    DHA
    18.01.2018 - 21:10 | Son Güncelleme:

    Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli 70’in üzerinde sağlık personeli öğle yemeğinden sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gördü.

    Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yemekhanesinde öğle yemeği yiyen hastanenin çeşitli birimlerinde çalışan 70’in üzerinde personel, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle acil servise gitti. Burada tahlilleri yapılan hastane personelinden 9’u tedavi altına alınırken, diğer kişiler ise tahlilleri yapıldıktan sonra taburcu edildi. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

    Sakarya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere yemekten numuneler aldı. Sağlık personelinin neden zehirlendiği uzmanlar tarafından yapılacak incelemeden sonra tespit edilecek.

    Etiketler: yemek
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