Sakar hırsız

İşyerinin ofisine düşen hırsız, hiçbir şey olmamış gibi davranıp elini cebine koyarak etrafa baktı. Parmak izi bırakmamak için çorabını eline takan şüpheli, odadaki bütün dolapları tek tek kontrol etti. Bilgisayarın kablolarını sökemeyince ayağı ile kopardıktan sonra duvarda asılı olan plazma televizyonu da yerinden söküp masanın üzerine koydu.

Pencereden kaçmaya çalışan hırsız, masa üzerindeki televizyonu düşürerek ekranını kırdı. Süleyman Y. polisin sıkı takibiyle yakalandı. Süleyman Y. sağlık kontrolüne getirildiği sırada gazetecilere, "Hırsızlık mesleğimiz, yapacak başka işimiz yok. Garibanız, buradan cezaevindeki ağabeylerime selam yolluyorum" dedi. Gülerek kameralara el sallayan Süleyman Y., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.