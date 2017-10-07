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    Sakallı, sarıklı polisin ardından genelge

    Hürriyet Haber
    07.10.2017 - 07:41 | Son Güncelleme:

    Çanakkale’de sakal ve sarıkla resmi aracı kullanan polis memuru Kuraner Erbaş’ın kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davranışının ardından, 2 sayfalık genelge hazırlandı.

    Habertürk Gazetesi'nden Enis Yıldırım'ın haberine göre, Çanakkale’nin Bayramiç İlçesi’nde sakal uzatıp sarıkla polis aracını kullanan Kuraner Erbaş’ın kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davranışı sonrası 2 sayfalık bir genelge hazırlandı.

    27 Eylül 2017 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre, polisler ancak görevin özelliğine göre, en üst birim amirinin yazılı izniyle saç uzatıp sakal ve bıyık bırakacak. Kadın personelden de makyaj ve saç modelinde abartıya kaçılmaması, uzun saçların toplanması istendi. Üniformayla birlikte rozet ve abartılı yüzük takılamayacağı kaydedildi.

    İŞTE KURALLAR

    - Teçhizat ve işaretler dışında üniforma ile birlikte her türlü kolye, künye, bilezik, küpe, madalyon, rozet ve abartılı yüzük takılmayacaktır.

    - Her türlü sakal ve bıyık bırakılmayacaktır. Saçlar kep giyildiğinde dışarı taşmayacak uzunlukta, favoriler kulak deliği hizasında ve yere paralel olacaktır. Saç bakımına özen gösterilecek, taranmamış, toplanmamış, kirli veya abartılı saçla görev ifa edilmeyecek ve tırnak uzatılmayacaktır.

    - Kadın personelde uzun saç bırakanlar saçlarını toplayacak, kısa saç bırakanlarınsa saç uzunluğu omuz hizasını geçmeyecektir.

    - Kadınlar, şapka, kep veya örgüleri altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysiler hariç, üniforma içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri kıyafetler giyinmeyecektir.

    - Her türlü sakal ve bıyık ile uzun saç bırakılmayacaktır. Ancak görevin özelliğine göre belirli konularda görev yapan personele en üst birim amiri tarafından saç, sakal, bıyık için aşırıya kaçmayacak şekilde yazılı izin verilecektir.

    Etiketler: Kuraner Erbaş , Çanakkale , Bayramiç , kılık kıyafet genelgesi
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