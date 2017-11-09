Sakal farkı

Abdulkhaleq Abdulqader Ali, 2016 yılında DEAŞ’a muhalif olan öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman’ı kafasına silahla ateş ederek öldürdü. Bu görüntüler örgütün propagandası amacıyla sosyal medyadan yayılırken, Ali uluslararası aranan teröristler listesine girdi. Ali’nin Türkiye’ye giriş yaptığı istihbaratı üzerine istihbarat birimleri çalışma başlattı. Eşini ve çocuklarını 4 ay önce Kayseri’ye gönderdiği bilgisi üzerine Kayseri Terör ve İstihbarat ekibi çalışma başlattı.

SURİYE’DEN TÜRKİYE’YE

Terör ve istihbarat ekibinin adım adım takip ettiği Ali, önceki gün Kayseri’ye giriş yaparken otogarda kendisini bekleyen üç şüpheliyle birlikte yakalandı. Sorgulanan Ali’nin Irak’ın Türkmen kenti Telafer’de DEAŞ’ın sorumlularından biri olduğu, Telafer’in DEAŞ’tan temizlenmesinin ardından sivillerin arasına karışarak Suriye’ye geçtiği öğrenildi. Suriye’den de 20 gün önce yasadışı yollardan insan kaçakçıları aracılığıyla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi. Hatay, Kilis, Gaziantep’te bir süre kalan Ali’nin, Kayseri’ye geçtiği kaydedildi.

Türkiye’ye sansasyonel eylem ve örgütün uyuyan hücrelerini harekete geçirmek için geldiği belirlenen Ali’nin, kendisiyle bağlantılı olan örgütün Türkiye’deki hücreleri ve finans kaynaklarıyla ilgili önemli bilgiler verdiği belirlendi.

‘SİYAH BOYA GÜNAH DEĞİL’

Irak’ta sakalını siyaha boyayan ve bu haliyle bilinen terörist, Türkiye’de beyaz sakalla yakalandı. Tanınmamak için imaj değiştiren Ali’nin sorguda “sakal boyatmak günah değil mi?” sorusuna “siyaha boyatmak günah değil” yanıtını verdiği öğrenildi.