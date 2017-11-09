Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Sakal farkı

    Sakal farkı

    Fevzi KIZILKOYUN - ANKARA
    09.11.2017 - 22:52 | Son Güncelleme:

    DEAŞ’ın yayınladığı infaz görüntülerinde öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman’ı öldüren, terör örgütünün ilk infazcılarından Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali’nin yakalanmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Suriye üzerinden 20 gün önce yasadışı yollardan Türkiye’ye geçtiği öğrenilen Ali’nin, DEAŞ’ın istihbarat ve finans sorumlusu olduğu kaydedildi.

    Abdulkhaleq Abdulqader Ali, 2016 yılında DEAŞ’a muhalif olan öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman’ı kafasına silahla ateş ederek öldürdü. Bu görüntüler örgütün propagandası amacıyla sosyal medyadan yayılırken, Ali uluslararası aranan teröristler listesine girdi. Ali’nin Türkiye’ye giriş yaptığı istihbaratı üzerine istihbarat birimleri çalışma başlattı. Eşini ve çocuklarını 4 ay önce Kayseri’ye gönderdiği bilgisi üzerine Kayseri Terör ve İstihbarat ekibi çalışma başlattı.

    SURİYE’DEN TÜRKİYE’YE

    Terör ve istihbarat ekibinin adım adım takip ettiği Ali, önceki gün Kayseri’ye giriş yaparken otogarda kendisini bekleyen üç şüpheliyle birlikte yakalandı. Sorgulanan Ali’nin Irak’ın Türkmen kenti Telafer’de DEAŞ’ın sorumlularından biri olduğu, Telafer’in DEAŞ’tan temizlenmesinin ardından sivillerin arasına karışarak Suriye’ye geçtiği öğrenildi. Suriye’den de 20 gün önce yasadışı yollardan insan kaçakçıları aracılığıyla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi. Hatay, Kilis, Gaziantep’te bir süre kalan Ali’nin, Kayseri’ye geçtiği kaydedildi.

    Türkiye’ye sansasyonel eylem ve örgütün uyuyan hücrelerini harekete geçirmek için geldiği belirlenen Ali’nin, kendisiyle bağlantılı olan örgütün Türkiye’deki hücreleri ve finans kaynaklarıyla ilgili önemli bilgiler verdiği belirlendi.

    ‘SİYAH BOYA GÜNAH DEĞİL’

    Irak’ta sakalını siyaha boyayan ve bu haliyle bilinen terörist, Türkiye’de beyaz sakalla yakalandı. Tanınmamak için imaj değiştiren Ali’nin sorguda “sakal boyatmak günah değil mi?” sorusuna “siyaha boyatmak günah değil” yanıtını verdiği öğrenildi.

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri