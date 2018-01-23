Şaire veda

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden Ercan için önce Kadıköy’deki Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde tören düzenlendi. Ercan’ın kızı Özge Ercan, yazar, sanat eleştirmeni ve akademisyen Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, yazar Adnan Özyalçıner, şair Ataol Behramoğlu birer konuşma yaptılar.



Enver Ercan’ın şiirlerinin okunduğu törende, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, gazeteci Turhan Günay ve Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Mustafa Köz de konuşma yaptı.



Şairler, yazarlar, yayıncılar, Ercan’ın çalışma arkadaşları, dostları ve sevenlerinin katıldığı törende, Enver Ercan’ın, ölümünden bir gün önce, doğum gününde sevenlerine yolladığı ses kaydı da dinletildi.



Ercan’ın cenazesi, daha sonra götürüldüğü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi’nde öğle vakti kılınan namazın ardından, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.