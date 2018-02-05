Saint-Michel Fransız Lisesi’nden iki yarışma birden

'Güncelle…' adlı hikâye yarışmasında yarışmacılar seçtiği bir masalı ya da halk hikâyesini orijinal metnin kahramanlarını ve kurgusunu koruyarak modernize edecek. Günümüze veya geleceğe uyarlanan öykünün sonu ise yarışmacının kendi düzenlemesi ve hayal gücüne bırakılıyor. Jüri üyeliğini Prof. Dr. Mehmet Tekin, Prof. Dr. Jale Parla ve Doğan Hızlan'ın yaptığı etkinlik katılımcıları bekliyor.

5. 'FİLMmich' kısa film yarışmasında ise Türkiye genelindeki lise öğrencilerinin gönderdiği kısa filmler jüri tarafından değerlendirilecek. Serbest temalı yarışmada birinci olan filmin yönetmenine 1500, ikinci olan filmin yönetmenine 1000, 3. olan filmin yönetmenine 700 TL para ödülü verilecek. Genç bireylerin farklı konulara sinema penceresinden bakmasını amaçlayan yarışmaya 10 Nisan tarihine kadar başvuru yapılabilecek.





