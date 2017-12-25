Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Sahte tapu ile arazi vurgunu

Sahte tapu ile arazi vurgunu

Dinçer GÖKÇE
25.12.2017 - 15:48 | Son Güncelleme:

İstanbul Pendik’teki Ömerli Barajı çevresindeki arazi vurgunu devam ediyor. Baraj çevresindeki, resmi kurumlara ve kişilere ait arazilere dadanan dolandırıcılar, anılan bölgede bulunan dev bir araziyi sahte tapu ile sattı. 20 milyon dolara yakın değeri bulunan arazi 180 dönüm büyüklüğünde. Arazi sahibinin durumu fark etmesi ile ortaya çıkan olayda, dev arazinin Kartal’daki bir kooperatife satıldığı öğrenildi. Hurriyet.com.tr’ye konuşan kooperatif başkanı ise, “arazi ile ilgileniyoruz” derken henüz tapuyu almadıklarını söyledi.

Ömerli Barajı çevresindeki arazilerin, noter satış sözleşmesi ile parsel-parsel satışı, Hürriyet Muhabiri Fevzi Kızılkoyun’un haberi ile gündeme gelmişti. MarmaraSahte tapu ile arazi vurgunu
otoyolunun geçtiği bölgede Hazine, Orman Bakanlığı, resmi kurumlar, şirket ve şahıslara ait tapulu arazilerin noter satış sözleşmesi ile parsel parsel satıldığı belirlenmişti.

Çok sayıda kişi hakkında yapılan suç duyurularına ilişkin soruşturmalar devam ederken, Ömerli Barajı’na 2 kilometre mesafede bulunan dev bir arazi ile ilgili de çarpıcı durum ortaya çıktı.

ARAZİ 181 DÖNÜMDEN FAZLA
Pendik Kurna Köy’deki arazi 181 bin 104 metrekare. Hali hazırda 2B konumundaki arazi yarım asrı aşkın bir süreden beri Süslü Ailesi’nin kullanımında. Ancak arazi ile ilgili geçtiğimiz günlerde dikkat çekici bir gelişmenin yaşandığı anlaşıldı.

Devlete ve şahıslara ait tapulu arazileri parsel parsel satmışlarDevlete ve şahıslara ait tapulu arazileri parsel parsel satmışlar!

SAHTE TAPU İLE SATIŞ
Tapu kayıtlarına göre arazinin kullanım hakkını elinde bulunduran Şaban Süslü, söz konusu arazinin satıldığını öğrendi. Anılan arazinin satışının mümkün olmadığını söyleyen Süslü, konu ile ilgili yaptığı araştırmada, arazinin satışına ilişkin bir tapuya ulaştı. Ancak, tapu müdürlüğünde yapılan sorgulamada söz konusu tapunun sahte olduğu anlaşıldı.
Sahte tapu ile arazi vurgunu

İLGİLENİYORUZ PARA ÖDEMEDİK
Araziyi ise S.S.Kartal Oto Sanatkarları Site İşletme Kooperatifi’nin satın aldığı öne sürüldü. Hurriyet.com.tr’nin ulaştığı kooperatif başkanı Hüseyin Demirhan, söz konusu arazi ile bir süredir ilgilendiklerini ancak para ödemediklerini söyledi. Demirhan, kendi adına çıkarılan tapudan ise haberinin olmadığını söyledi.
Sahte tapu ile arazi vurgunu
Arazi satışına ilişkin bu tapunun sahte olduğu belirlendi.

DEĞERİ 20 MİLYON DOLAR
Konuya yakın bir kaynak ise “Burada büyük bir dolandırıcılık olduğu belli. Bu sahte tapu ile satış yapılmış ve bunun karşılığında bir para da ödenmiş” dedi.
Edinilen bilgilere göre, arazinin piyasa değeri 18-20 milyon dolar seviyesinde.

Etiketler:
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri