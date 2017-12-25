Sahte tapu ile arazi vurgunu

Ömerli Barajı çevresindeki arazilerin, noter satış sözleşmesi ile parsel-parsel satışı, Hürriyet Muhabiri Fevzi Kızılkoyun’un haberi ile gündeme gelmişti. Marmara

otoyolunun geçtiği bölgede Hazine, Orman Bakanlığı, resmi kurumlar, şirket ve şahıslara ait tapulu arazilerin noter satış sözleşmesi ile parsel parsel satıldığı belirlenmişti.

Çok sayıda kişi hakkında yapılan suç duyurularına ilişkin soruşturmalar devam ederken, Ömerli Barajı’na 2 kilometre mesafede bulunan dev bir arazi ile ilgili de çarpıcı durum ortaya çıktı.

ARAZİ 181 DÖNÜMDEN FAZLA

Pendik Kurna Köy’deki arazi 181 bin 104 metrekare. Hali hazırda 2B konumundaki arazi yarım asrı aşkın bir süreden beri Süslü Ailesi’nin kullanımında. Ancak arazi ile ilgili geçtiğimiz günlerde dikkat çekici bir gelişmenin yaşandığı anlaşıldı.

SAHTE TAPU İLE SATIŞ

Tapu kayıtlarına göre arazinin kullanım hakkını elinde bulunduran Şaban Süslü, söz konusu arazinin satıldığını öğrendi. Anılan arazinin satışının mümkün olmadığını söyleyen Süslü, konu ile ilgili yaptığı araştırmada, arazinin satışına ilişkin bir tapuya ulaştı. Ancak, tapu müdürlüğünde yapılan sorgulamada söz konusu tapunun sahte olduğu anlaşıldı.





İLGİLENİYORUZ PARA ÖDEMEDİK

Araziyi ise S.S.Kartal Oto Sanatkarları Site İşletme Kooperatifi’nin satın aldığı öne sürüldü. Hurriyet.com.tr’nin ulaştığı kooperatif başkanı Hüseyin Demirhan, söz konusu arazi ile bir süredir ilgilendiklerini ancak para ödemediklerini söyledi. Demirhan, kendi adına çıkarılan tapudan ise haberinin olmadığını söyledi.



Arazi satışına ilişkin bu tapunun sahte olduğu belirlendi.



DEĞERİ 20 MİLYON DOLAR

Konuya yakın bir kaynak ise “Burada büyük bir dolandırıcılık olduğu belli. Bu sahte tapu ile satış yapılmış ve bunun karşılığında bir para da ödenmiş” dedi.

Edinilen bilgilere göre, arazinin piyasa değeri 18-20 milyon dolar seviyesinde.