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    'Sahte' savcı yakalandı. Suç ortaklarındam gizlediği altını eşofmanına saklamış

    Çağlar ÖZTÜRK- Gökhan KESKİNCİ/ADANA (DHA)
    09.02.2018 - 09:57 | Son Güncelleme:

    NİĞDE’de telefonla arayıp kendisini 'savcı' olarak tanıttığı Nimet Tek’in (70) 22 bin 200 lira parasını ve altınlarını alan dolandırıcı Ahmet K. (36), Adana’da yakalandı. Ahmet K.'nin üst aramasında suç ortaklarından gizlemek için ayırdığı bir miktar altını, çengelli iğneyle pantalonunun altına giydiği eşofmanına tutturduğu ortaya çıktı.

    Burhan Mahallesi’nde yalnız yaşayan Nimet Tek’i arayıp, kendisini 'savcı' olarak tanıtan Ahmet K. "Bir kuyumcu soyuldu, olay yerinde size ait kimlik bulundu. Suçsuz olduğunuzu biliyoruz, ancak olayın aydınlatılması için evde ne kadar altın, para varsa, alıp incelememiz gerekiyor" dedi. Paniğe kapılan Tek, siyah poşete koyduğu 22 bin 200 lira para, 15 burma bilezik, 1 tam altın, 1 yarım altın, 21 çeyrek altını eve gelen Ahmet K.'ya verdi.

    PARMAĞINDAKİ YÜZÜĞÜ BİLE ALDI

    Ahmet K. para ve ziynet eşyalarını alırken gözü Nimet Tek’in parmağındaki yüzüğe ilişti. Tek’ten yüzüğü de alan Ahmet K. evden ayrıldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Nimet Tek polise haber verdi. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlatırken Ahmet K. ise otogara gitti, otobüs bulamayınca taksiyle Adana’ya hareket etti.

    ALTINLARI GİZLEDİ

    Altın ve paraları suç ortaklarıyla paylaşmaya giden Ahmet K.'nın içinde bulunduğu 51 T 0040 plakalı ticari taksi, yol uygulaması yapan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekiplerinin dikkatini çekti. Niğde plakalı taksiyi durdurup, arama yapan ekipler, poşette altın ve paraları fark edip, kimlik sorgusu yaptı.

    Niğde Emniyet Müdürlüğü ile yapılan görüşmede, Ahmet K.'nın Nimet Tek’i dolandırdığı ortaya çıkınca detaylı üst araması yaptı. Aramada Ahmet K.'nın pantalonunun altına giydiği eşofmanına çengelli iğne ile tutturulmuş çeyrek, yarım ve tam altınlar bulundu.

    Emniyete götürülen Ahmet K. sorgusunda, "Paraları suç ortaklarımla paylaşmak için Adana’ya geldim. Ummadığım anda yakalandım, içime gizlediğim altınları ortaklarıma vermek istemedim" dedi.

    Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

    Etiketler: sahte savcı , dolandırıcı , dolandırıcılık , telefon dolandırıcılığı , son dakika
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