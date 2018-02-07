Sahte polisin çocuk istismarından kaydı çıktı!

Esenyurt'ta kendilerine polis süsü veren 2 kişi bir markete girdi. İşyeri sahibibe "Kaçak sigara satıyorsun" diyen sahte polisler, bin 300 liralık sigara ve 300 lira para alarak kaçtı.

Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan olay sonrası Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro ekipleri araştırma başlattı. Araştırmalarda polis yeleğiyle işyerine giren kişinin Savaş K. ve Habib K. olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri 2 şüpheli daha tespit etti. Şüphelilerin belirlenmesinin ardından Savaş K. ve Habib K. gözaltına alındı. Savaş K.'nın "Çocuğun cinsel istismarı" "Dolandırıcılık" "İşyerinden hırsızlık" Habib K.'nı ise "Dolandırıcılık" ve "Kumar oynamak için yer temin etmek" suçundan kaydı olduğu belirlendi.



