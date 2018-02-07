Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Sahte polisin çocuk istismarından kaydı çıktı!

    Sahte polisin çocuk istismarından kaydı çıktı!

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    07.02.2018 - 13:34 | Son Güncelleme:

    İstanbul Esenyurt'ta kendilerine polisi süsü vererek işyerlerinden sigara toplayan ve para alan 2 kişi yakalandı. Sahte polislerden birinin, çocuğun cinsel istismarından emniyette kaydı çıktı.

    Esenyurt'ta kendilerine polis süsü veren 2 kişi bir markete girdi. İşyeri sahibibe "Kaçak sigara satıyorsun" diyen sahte polisler, bin 300 liralık sigara ve 300 lira para alarak kaçtı. Sahte polisin çocuk istismarından kaydı çıktı
    Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan olay sonrası Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro ekipleri araştırma başlattı. Araştırmalarda polis yeleğiyle işyerine giren kişinin Savaş K. ve Habib K. olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri 2 şüpheli daha tespit etti. Şüphelilerin belirlenmesinin ardından Savaş K. ve Habib K. gözaltına alındı. Savaş K.'nın "Çocuğun cinsel istismarı" "Dolandırıcılık" "İşyerinden hırsızlık" Habib K.'nı ise "Dolandırıcılık" ve "Kumar oynamak için yer temin etmek" suçundan kaydı olduğu belirlendi.

    İstanbuldaki markette tuhaf dolandırıcılık Vatandaşa da ikram ettilerİstanbul'daki markette tuhaf dolandırıcılık! Vatandaşa da ikram ettiler

    Etiketler: istanbul , sahte polis , cocuk istismarı , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri