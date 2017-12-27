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    Sahte polis kimliği ve tabancayla yakalandı

    Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ (DHA)
    27.12.2017 - 09:52 | Son Güncelleme:

    KAHRAMANMARAŞ’ta çok sayıda suç kaydı bulunan Ünsal Y. (39), polisler tarafından sahte polis kimliği ve tabancayla yakalandı.

    Kaçaklılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş-Adana karayolunda 34 ES 3490 plakalı kamyonu durdurdu.

    Sürücü, ekiplere polis kimliği gösterdi, yapılan incelemede kimliğin sahte olduğunu belirledi ve Ünsal Y.’nin kasa hırsızlığı, oto hırsızlığı, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak, resmi belgede sahtecilik suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin üst aramasında Glock marka tabanca, çok sayıda sahte polis kimliği, sahte kimlik ve kelepçe çıktı.

    Ünsal Y. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili yaptığı araştırma şüphelinin İsa Ö. (29) ile İstanbul’dan Kahramanmaraş’a geldiği ve sahte kimlik fotokopisi ile emlakçıdan ofis kiraladıklarını belirledi. İsa Ö. de yapılan operasyon sonucu sahte kimlik fotokopisi ile yakalandı.

    Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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