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    'Sahte Miro' davası yeniden

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    30.12.2017 - 01:09 | Son Güncelleme:

    DÜNYACA ünlü İspanyol ressam Joan Miro’nun 2013’te Tophane-i Amire binasında sergilenen 56 eserinin sahte olduğu iddiasıyla danışmanlık şirketi yetkilisine verilen hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu.

    Sahte Miro davası yenidenBozma ilamında sahte olduğu iddia edilen ve sergi kapattıran eserlerin, Barcelona’daki eserlerle karşılaştırılması gerektiği vurgulandı.

    İddiaya göre sergiyi organize eden danışmanlık şirketi ile Kült Reklamcılık şirketi arasında Joan Miro’nun eserlerinin sergilenmesi için bir sözleşme imzalandı. Danışmanlık şirketi yetkilisi Emre S., Joan Miro’ya ait olduğunu öne sürdüğü 56 eseri ve 119 adet orijinal sertifikasını Kült Reklamcılık’a teslim etti ve karşılığında 54 bin 860 lira nakit ve 41 bin liralık çek aldı. Kült Reklamcılık da eserlerin sergilenmesi için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne başvurdu ve 15 Kasım 2013-31 Ocak 2014 tarihleri arasında sergilenmesi için protokol imzalandı. Tophane-i Amire binasında eserler sergilenmeye başladı. Ancak merkezi Barcelona’da bulunan Joan Miro Vakfı, üniversiteye bir e-posta göndererek eserlerin sahte olduğunu bildirince sergi kapatıldı. Türkiye’ye gelen vakfın yöneticisi Rose Maria Malet, 56 eserin sahte olduğuna ilişkin bir rapor düzenledi. Emre S., eserleri Kanada’da bir şirketten satın aldığını iddia etti. İddianamede eserleri satın aldığına ilişkin belge sunamayan ve 95 bin 860 lira haksız yarar sağladığı iddia edilen Emre S. hakkında dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    4.5 YIL HAPİS CEZASI
    İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Emre S., dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından 4 yıl 6 ay hapis ve 40 bin lira para cezasına çarptırıldı. Emre S.’nin itirazı üzerine dava dosyasının gönderildiği Yargıtay, kararı bozdu. Yargıtay Emre S.’nin iddia ettiği gibi Kanada’daki satıcı tarafından verildiği iddia edilen sertifikalar ile belgelerin gerçek olup olmadığının bu şirketten sorulması gerektiğini belirtti. Yargıtay, “Dosyaya sunulan 3 farklı litografi türü olduğunun belirtilmesi dikkate alındığında eserlerin sahte olup olmadığının tespiti için kâğıt ve baskı kalitesi yönünden nihai sonuca ulaşmak için Barcelona’daki eserler ve makineler eşliğinde karşılaştırma yapılması gereklidir. Bilirkişiye sevk edilerek eserlerin orijinal olup olmadığı ve değerlerinin tespitine yönelik inceleme yapılmalıdır” dedi. 

    Etiketler: gazetehaberleri
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