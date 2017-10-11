Sahte Japon

1979-82 arasında Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin de çalıştığı dünyanın en büyük çelik üreticilerinden Japon Kobe Steel, ürünlerinin kalitesi hakkındaki verilerin sahte olduğunu itiraf ederek büyük bir skandala imza attı. Bu itirafın ardından hisseleri çöküşe geçen Japonya’nın en büyük üçüncü çelik üreticisi, Eylül 2016 ile Ağustos 2017 arasında bazı alüminyum ve bakır ürünlerinin mukavemeti ve dayanıklılığı hakkında sahte veriler ürettiğini açıkladı. Japon imalat sektöründe şok etkisi yapan bu açıklamaya konu olan parçalar otomobiller, uçaklar ve uzay roketlerinde kullanılıyor.

KİMLER KULLANIYOR

İçinde Toyota, Honda, Subaru ve Mazda gibi otomotiv şirketlerinin, Boeing gibi havacılık devinin olduğu 200’e yakın şirketle çalışan Kobe, sahteciliğin bir parçası olabilecek ürünleri bu firmalara verdiğini açıkladı. Toyota, bu şirketten aldığı malzemelerin bazı otomobillerinin davlumbazlarında ve kapılarında kullanıldığını belirterek, “Hangi araç modellerinin bu duruma tabi olabileceğini ve hangi bileşenlerin kullanıldığını belirlemek için olabildiğince hızlı bir şekilde çalışıyoruz” açıklamasını yaptı. Honda, Kobe’den aldığı malzemeleri kapı ve kaputlarında kullandığını açıklarken, Mazda ise şirketten alüminyum aldığını doğruladı. Suzuki ve Mitsubishi’nin de skandaldan etkilendiği belirtildi. Mitsubishi Regional Jet yolcu uçağını üreten Mitsubishi Heavy Industries’in, etkilenen müşteriler arasında olduğu bildirildi.

Kobe Steel’in Başkan Yardımcısı Nato Umehara’dan (sol üst) sonra dün de şirketin CEO’su Yoshihiko Katsuwaka basın toplantısının ardından eğilerek herkesten özür diledi.

Şirketin hisseleri önceki gün yüzde 22 düşerek 1.068 Yen’e (£ 7.20; 9.50 dolar) geriledi ve piyasa değerinin neredeyse bir milyar dolarını sildi. Hisselerdeki kayıp bugünde devam edince toplam değer kaybı 1.6 milyar doları buldu. Bu ay başında şirketin toplam değeri 4.4 milyar dolar seviyesindeydi. Üretilen verilerin, müşteri ürünlerinin güvenliğini etkileyip etkilemeyeceği henüz belli değil. Japon hükümeti, firmadan, bu ürünlerin güvenliğini etkileyebilecek yasa dışı işlemlerin olup olmadığını kontrol etmesini istedi.

SKANDALIN SEBEBİ KOBELCO ŞİRKETİ

JAPON Nikkei gazetesi dün Kobe Steel şirketinin bir yan kuruluşunun veri sahtekarlığı yaptığının belirlendiğini duyurdu. Haberde Kobe Steel ve diğer üreticilerin ürünlerini kontrol eden Kobelco Research adlı yan kuruluşunun, yarı-iletken malzemeleri kontrolden geçirmeden müşterilere sevk ettiği bildiriliyor. Ana şirket ve yan kuruluşun sözcüleri, Kobelco hakkında soruşturma yapıldığını söylediler.

TÜRKİYE’DEKİ JAPONLARIN ÇELİĞİ AVRUPA’DAN

KOBE Steel’de meydana gelen skandal Japon Honda ve Toyota’nın Türkiye’deki üretimlerini kapsamıyor. Honda ve Toyota Türkiye dün ürettikleri otomobiller için Kobe Steel’den çelik almadıkyarını açıkladı. Japon Honda sabah yaptığı açıklamada Gebze’deki Civic Sedan üretiminin Japon Kobe Steel skandalından etkinlenmediğini belirtmiş, söz konusu parçaların Kobe Steel’den değil Avrupa’dan alındığı ayrıntısını vermişti.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’den yapılan resmi açıklamada da aynı Honda Türkiye gibi, “Türkiye’nin Kobe Steel’den çelik alımı yoktur. Fabrika, çelik ihtiyacını Avrupa’dan temin etmektedir” denildi.