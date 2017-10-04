Sahte hesaplar, seçim bürosundan yönetilmiş

ÖNCE, SPÖ’nün başbakan adayı Christian Kern’in İsrailli seçim danışmanı Tal Silberstein’ın adı kendi ülkesinde yolsuzluk olaylarına karıştı. Bunun üzerine danışmanlık görevine son verildi. Tam bu olay unutulmaya başlanmıştı ki, bu kez bürosundan Avusturya’daki seçmilerle ilgili yeni belgeler çıktı. Belgelere göre Dışişleri Bakanı ve ÖVP’nin başbakan adayı Sebastian Kurz hakkında karalama kampanyası yürüten sahte iki Facebook sayfasının Silberstein’ın bürosundan yönetildiği belirlendi.

KURZ: AYDINLANSIN

Skandalların ardından, “Sosyal Demokratlar, seçimi önde götüren Kurz’un önünü kesmek için mi böyle bir kampanyayı finanse etti” sorusu gündeme geldi. Bunun üzerine Başbakan Kern’in seçim kampanyasını yöneten Georg Niedermühlbichler de istifa etti. Niedermühlbichler, seçim kampanyası yönetiminden bir kişinin sahte Facebook sayfalarından haberi olduğunu doğruladı.

Sosyal Demokratlar sahte Facebook sayfalarını kendilerinin finanse etmediğini savunuyor. Ancak Dışişleri Bakanı Kurz, kendisi hakkında karalama kampanyası yürüten bu hesabın arkasında kimin olduğunun açıklığa kavuşturulmasını istiyor. Skandalların, Christian Kern’e oy kaybettireceği tahmin ediliyor.