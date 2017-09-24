Sahte hesapla 'aday' yaptılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın istifasının ardından koltuğa oturacak adayın belirlenmesi için dün İBB Meclisi’nin AK Partili üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. Yeni başkan, perşembe günü yapılacak seçimle belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’la birlikte Sütlüce’deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na gitti.

Erdoğan ve beraberindekileri AK Parti İl Başkanı Selim Temurci ile Kadir Topbaş karşıladı. İBB birinci ve ikinci başkanvekilleri Ahmet Selamet ile Göksel Gümüşdağ, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İBB Grup Başkanvekili Temel Başalan başta olmak üzere çok sayıda ismin geçtiği başkanlık yarışına noktayı koyacak toplantının divan başkanlığını Tayyip Erdoğan yaptı.

Toplantı öncesi Sütlüce’deki il merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı istifa eden Kadir Topbaş kapıda karşıladı.

Yaklaşık 350 kişinin oy kullandığı toplantı dört saat sürdü. Alınan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan kulislerde aday olduğu söylentileri yayılan Mevlüt Uysal adına bir sahte Twitter hesabı açılmasını “Yakışıyor mu? Sahte hesaplarla tweet’ler atıyorlar. Hepsi yalan dolu. 10 tanesinden bir tanesi doğru çıkabilir” diye eleştirdi.

Erdoğan “Temayül yoklamasının sonucunu burada açıklamak doğru olmaz” diyerek, İl Başkanlığı’ndan ayrıldı. CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’la birlikte Sütlüce’deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na gitti. Erdoğan ve beraberindekileri AK Parti İl Başkanı Selim Temurci ile Kadir Topbaş karşıladı.

İBB birinci ve ikinci başkanvekilleri Ahmet Selamet ile Göksel Gümüşdağ, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İBB Grup Başkanvekili Temel Başalan başta olmak üzere çok sayıda ismin geçtiği başkanlık yarışına noktayı koyacak toplantının divan başkanlığını Tayyip Erdoğan yaptı. Yaklaşık 350 kişinin oy kullandığı toplantı dört saat sürdü. Alınan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan kulislerde aday olduğu söylentileri yayılan Mevlüt Uysal adına bir sahte Twitter hesabı açılmasını “Yakışıyor mu? Sahte hesaplarla tweet’ler atıyorlar. Hepsi yalan dolu. 10 tanesinden bir tanesi doğru çıkabilir” diye eleştirdi. Erdoğan “Temayül yoklamasının sonucunu burada açıklamak doğru olmaz” diyerek, İl Başkanlığı’ndan ayrıldı. Belediye Kanunu gereği İstanbul Valisi, İBB Meclisi 29 Eylül Perşembe günü saat 15.00’te toplanmasını kararlaştırdı. İBB Meclis üyeleri, iktidar ve muhalefet partilerinin belirlediği isimler arasından, 2019 yerel seçimlerine kadar görev yapacak yeni İBB Başkanı’nı seçecek.

SAHTE HESAPLA ADAY YAPTILAR

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndaki oylamadan saatler önce Twitter’da, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal adına düzenlenmiş ‘@ibbmevlutuysal’ hesabından “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Valimiz Vasip Şahin ve İBB Meclisine teveccühlerinden dolayı teşekkür ederim” mesajı atıldı.

Oylama sırasında atılan bir başka mesajda ise “Rabbim utandırmasın” ifadeleri yer aldı. Ancak daha sonra Uysal’ın Twitter’daki resmi hesabından şu açıklama yapıldı: “Adıma açılan @ibbmevlutuysal sahte bir hesaptır. Yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır” mesajı paylaşıldı. Açıklamadan kısa süre sonra sahte hesabın ismi “@anlamakicinbak” olarak değiştirildi. İçeriğindeki mesajlar silindi.