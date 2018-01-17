Sahte engelli iltica çetesi

HALK oyunları lisansı çıkartarak gittikleri Macaristan’dan dönmeyerek iltica eden 11 kişinin ardından aynı yöntemle insan kaçakçılığı yapmak isteyen bir çete çökertildi. Çetenin, engelli dernek ve federasyonları üzerinden engelli sporcu lisansı çıkartarak yurtdışına insan kaçırmak istediği belirlendi. Bunun için Pasaport Şube Müdürlüğü’ne hizmet pasaportu için başvurular yapıldı. Durumdan şüphelenen Pasaport Şube ekiplerinin uyarısı üzerine Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından suç kayıtları bulunan, hazırladıkları belgelerin sahte olduğu belirlenen M.P., S.B., O.K. ile Y.D gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüphelilerin, engelli dernek ve federasyonlara para karşılığında engeli sporcu lisansı çıkarttıkları, bu lisanslarla engeli olmayan kişileri yurtdışına kaçırmak istedikleri belirlendi. Şüphelilerin, sahte 10 engelli sporcu lisansıyla Almanya’da düzenlenecek ‘engelsiz yaşam programı’na katılma bahanesiyle kişileri yurtdışına kaçırmaya çalıştıkları kaydedildi.