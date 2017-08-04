Sahte danışmana ceza getiren yasa meclisten geçti

‘KAMUDA iş ahlakının geliştirilmesi’ adı verilen tasarıyla milletvekillerine birinci derecede yakınlarını çalıştırma yasağı öngörülürken, yasağa uymayan vekiller 45 bin avro para ve 3 ay hapis cezasına çarptırılabilecek. Milletvekilleri ikinci derecede yakınlarını çalıştırmak istemesi durumunda ilgili makama beyanda bulunması gerekebilecek.

Tasarı aynı zamanda milletvekillerinin, derneklere devletin bütçesinden maddi yardım yapmasını sağlayan yasanın 2024 yılına kadar kaldırılmasını öngörüyor.

Cumhurbaşkanı Macron, cumhurbaşkanlığı seçim döneminde kamuoyunda geniş yer bulan ‘hayali milletvekili danışmanı’ konusunda bir düzenleme yapacağını vadetmişti.

Fransa sağının cumhurbaşkanı adayı olan ancak seçimin ilk turunda elenen François Fillon hakkında, ‘eşi ve çocuklarını danışmanı olarak çalıştırdığı’ iddiaları ortaya atılmıştı. Fillon ise iddiaları kabul ederek, bu durumun yasalara aykırı olmadığını ancak etik açıdan yanlış olabileceğini belirtmişti. Anketlerde yüzde 25 oranında oy alacağı öngörülen Fillon, Fransız kamuoyunun günlerce konuştuğu iddialar sonrasında ilk turda yüzde 20,01 oy alarak ikinci tura kalamamıştı.

ÖNCE FILLON, ARDINDAN LE PEN

AB’nin Yolsuzlukla Mücadele Birimi (OLAF), aşırı sağcı lider Marine Le Pen’in Avrupa Parlamentosunda danışman olarak çalıştığını gösterdiği parti çalışanlarına, 2012-2017 yıllarında 5 milyon euroluk haksız ödeme yapıldığını tespit etmişti. Önce Fillon ardından Le Pen hakkındaki hayali vekil danışmanlığı iddiaları Fransız kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

Tasarının, Senato’nun ardından gelecek hafta yeniden meclisin gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor.