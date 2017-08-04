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    Sahte danışmana ceza getiren yasa meclisten geçti

    AA
    04 Ağustos 2017 - 12:22Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 12:22

    Fransız Ulusal Meclisi, milletvekillerine, yakınlarını çalıştırma yasağı getiren tasarıyı kabul etti. 3 hayır ve 48 çekimser oya karşı 383 milletvekilin oyuyla kabul edilen tasarıya Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi ve Demokrasi Hareketi destek verirken aşırı soldan Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi ve solcu milletvekilleri karşı çıktı.

    ‘KAMUDA iş ahlakının geliştirilmesi’ adı verilen tasarıyla milletvekillerine birinci derecede yakınlarını çalıştırma yasağı öngörülürken, yasağa uymayan vekiller 45 bin avro para ve 3 ay hapis cezasına çarptırılabilecek. Milletvekilleri ikinci derecede yakınlarını çalıştırmak istemesi durumunda ilgili makama beyanda bulunması gerekebilecek. 

    Tasarı aynı zamanda milletvekillerinin, derneklere devletin bütçesinden maddi yardım yapmasını sağlayan yasanın 2024 yılına kadar kaldırılmasını öngörüyor.
    Cumhurbaşkanı Macron, cumhurbaşkanlığı seçim döneminde kamuoyunda geniş yer bulan ‘hayali milletvekili danışmanı’ konusunda bir düzenleme yapacağını vadetmişti.
    Fransa sağının cumhurbaşkanı adayı olan ancak seçimin ilk turunda elenen François Fillon hakkında, ‘eşi ve çocuklarını danışmanı olarak çalıştırdığı’ iddiaları ortaya atılmıştı. Fillon ise iddiaları kabul ederek, bu durumun yasalara aykırı olmadığını ancak etik açıdan yanlış olabileceğini belirtmişti. Anketlerde yüzde 25 oranında oy alacağı öngörülen Fillon, Fransız kamuoyunun günlerce konuştuğu iddialar sonrasında ilk turda yüzde 20,01 oy alarak ikinci tura kalamamıştı.

    ÖNCE FILLON, ARDINDAN LE PEN
    AB’nin Yolsuzlukla Mücadele Birimi (OLAF), aşırı sağcı lider Marine Le Pen’in Avrupa Parlamentosunda danışman olarak çalıştığını gösterdiği parti çalışanlarına, 2012-2017 yıllarında 5 milyon euroluk haksız ödeme yapıldığını tespit etmişti. Önce Fillon ardından Le Pen hakkındaki hayali vekil danışmanlığı iddiaları Fransız kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.
    Tasarının, Senato’nun ardından gelecek hafta yeniden meclisin gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor.

    Etiketler: Fransa , Marine Le Pen , Macron
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