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    ‘Sahte belge’ itirazları reddedildi

    ANKARA
    08.01.2018 - 20:33 | Son Güncelleme:

    28 Şubat davası sanıklarından Çetin Doğan, ‘müebbet hapis’ isteyen savcının, sahte belgeler ışığında mütalaa verdiğini savunarak, esasa ilişkin mütalaanın yeniden gözden geçirilmesini talep etti. Mahkeme talebi reddetti.

    28 Şubat davasında, sanıklar esasa ilişkin savunmalarını yapmaya başladılar. Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir’in de bulunduğu 103 sanığın yargılandığı davanın görülmesine, sanıkların savcılık mütalaasına karşı beyanlarının alınmasıyla devam edildi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti, davaya katılma talebinde bulunan bazı kişilerin talebini reddetti. Heyet, sanık beyanlarının isim sırasına göre değil iddianamedeki sıraya göre alınması talebini de kabul etmedi.

    ORİJİNAL BELGEYİ SUNDU

    Daha sonra söz alan sanıklardan Çetin Doğan, duruşma savcısının geçen celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasının yeniden ele alınmasını istedi. Dosyada bulunan ‘27 Nisan Batı Harekât Konsepti’ belgesinin tahrif edildiğini ve bu belgenin sahte olduğunu öne süren Doğan, “Öyle ki bir ilgi koyuyor tahrif ettiği belgede, yayınlama tarihinden daha sonraki bir tarih” dedi. “Batı Harekât Konsepti belgesinin aslını buldum” diyerek dosyadaki belgenin orijinali olduğunu öne sürdüğü bir belgeyi mahkeme heyetine sunan Doğan, mahkeme başkanının, “nereden bulduğunu” sorması üzerine, DGM’de açılan ve suç unsuru bulunmayan bir dava dosyasından aldığını söyledi.

    Doğan, “Soruşturma sürecinde Genelkurmay ile yazışmalar yapılmış. Genelkurmay’dan bu evrakları gönderenlerin tamamı tutuklandı. O yüzden evrakların asıllarının yeniden sorularak getirtilmesini ve savcının mütalaasını yeni baştan ele almasını talep ediyorum” dedi. Doğan’ın talepleri mahkemece reddedildi. 

    SAVCININ MÜTALAASI

    28 Şubat davasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir ve emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu 60 sanığın, suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 147. maddesi uyarınca, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni cebren düşürmeye, devirmeye iştirak’ten ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ cezasına çarptırılmalarını istemişti.

     

    Etiketler: gazetehaberleri
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