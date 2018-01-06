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    Sahte belge düzenleyip kardeşinin 280 bin lirasını aldı

    Çağlar ÖZTÜRK/ADANA (DHA)
    06.01.2018 - 08:36 | Son Güncelleme:

    ADANA’da 55 yaşındaki İnci K., işbirliği yaptığı kişilerle düzenledikleri sahte evrakla öz kardeşinin 280 bin lirasını aldı.

    İnci K.,’nın kardeşi Soner Yonat’a babasından 21 dönüm tarla miras kalınca iki kardeş arasında anlaşmazlık çıktı. Tarlanın satılıp parasının kendisine verilmesini veya tapusunun kendi adına yapılmasını isteyen İnci K., iddiaya göre kadeşi Yonat’ı tehdit etmeye başladı.

    SAHTE BORÇ BELGESİ DÜZENLEDİ

    Ablasının tehditlerine aldırmayan Soner Yonat, tarlanın kendisinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine abla İnci K., Murat K., (32) Cengiz K., (28) Murat Y., (42) ve Nihat Y., (45) ile işbirliği yaparak sahte bir borç belgesi hazırladı.

    Sahte mühür ve kaşelerin olduğu borç belgesini kardeşine yollayan İnci K.,tehdit ettiği Soner Yonat’ın 280 bin lirasını aldı. Belgenin üzerinde imzasının olmadığını fark edip Maliye’ye giden Yonat, evrağın sahte olduğunu adına hiç bir borç olmadığını öğrenince ablasından şikayetçi oldu. Soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, İnci K. ile birlikte 4 kişiyi gözaltına aldı.

    Emniyet Müdürlüğü’neÿgetirilen şüpheliler, sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

     

    Etiketler: Adana , dolandırıcılık , dolandrıcı , sahte evrak
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