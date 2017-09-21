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    Sahte altın dolandırıcılarına suçüstü

    İHA
    21.09.2017 - 01:15 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 01:15

    Kahramanmaraş’ta sahte altın dolandırıcılığı yapan ikisi kadın 4 kişi son işinde yakalandı. Kuyumcuları hedef alan sahte altın çetesinin dolandırıcılık anı güvenlik kameralarında görüntülendi.

    Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, Göksun ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte altını gerçek altın gibi kuyumculara bozdurmaya çalışan dolandırıcı şebekesini suçüstü yakaladı.

    Alınan bilgilere göre; Kahramanmaraş’ta yapılan bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, şüpheli iki kadının Göksun ilçesinde kuyumculara sahte altın bozdurmaya çalıştığını tespit etti. Şüpheli kadınların eşkalini belirleyen polis ekipleri, ilçe merkezini abluka altına aldı.

    TESPİT EDİLDİ

    Polis ekipleri tarafından bir otomobilde yerleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı. Otomobil içinde bulunan ikisi bayan G.Ö. (31) ve Ş.Ö. (35) ile B.S. (41) ve E.E. (38) yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin otomobilinde ve üzerlerinde yapılan aramada 13 parça halinde 320 gram sahte altın ele geçirildi.

    Yapılan incelemelerde şüphelilerin çeşitli tarihlerde aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulamak üzere Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Etiketler: sahte altın , kahramanmaraş , kuyumcu
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