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Survivor All-Star takımı yarışmacısı Sahra Işık kimdir? Kaç yaşındadır?

Sahra Işık, Survivor Ünlüler kadrosuna dahil oldu. Zorlu yarışmanın 2014 sezonuyla tanınan ve yaşadığı tartışmalarla da dikkatleri üzerine çeken Sahta Işık’ın  yaşı, eğitimi ve sevgilisi gibi bilgiler merak konusu oldu. Peki Sahra Işık kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler ve sık sık sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştığı sevgilisi!

Hürriyet Haber
10.02.2018 - 17:24 | Son Güncelleme :

Survivor All Star tanıtımında görülen Sahra Işık, yine iddiasıyla dikkat çekti. Bu sezona dair iddiasını ‘Varmak istediğim noktaya henüz ulaşmamış olabilirim. Ama dün olduğum noktadan daha ilerdeyim.’ Sözleriyle ortaya koyan Sahra Işık’ın hayatına ilişkin detaylar da yeniden gündeme geldi. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla hayatına dair ipuçları veren Sahra Işık hakkında merak edilenler!

Asıl ismi Sahra Esra Işık olan ancak tek ismini kullanan Survivor Ünlüler yarışmacısı, 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Işık, Fenerbahçe’deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı. 2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. olan Sahra Işık, Malezya’da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti. İlk olarak 2014 Survivor sezonuyla tanındı, sezonun 1.cisi olan Turabi Çamkıran ile yakın arkadaş olan Sahra Işık,  hırsıyla ön plana çıktı. Yarışmadan sonra Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam eden Sahra Işık, bir süredir İdris Aybirdi ile birlikte.

Sevgilisinden duygusal mesaj

Sahra Işık’a sevgilisi İdris Aybirdi’den de büyük destek geldi.  Aybirdi, Işık ile çekilmiş fotoğrafının altına duygusal bir not düştü:

“Ey sevgili , bugün gidiyorsun hala kabullenmiş değilim ama sonuna kadar arkanda olacağız , başarılı olacağından şüphemiz yok sen herş ey en iyisini yaparsın. Buraları düşünme gözün arkada olmasın, herşey senin yokluğunda sen burdaymışsın gibi olacak , sen her zaman ne olursa olsun kalbimin en derinlerinde olacaksın , ÇOK özleyeceğim seni , ÇOK zor olacak ama senin başarılarınla gurur duyacağım. Bu bir ayrılık olmayacak inşallah döndüğünde her şey çok daha güzel olacak sevgili. Şimdi bizi düşünmeden git ve kendini kendine ispatla. Unutma senin çok seven ve seninle her zaman gurur duyan BEN olacağım arkanda. Dualarımız seninle , ALLAH yolunu açık etsin ve kazasız belasız gelmeyi nasip etsin.  SENİ ÇOK SEVEN ADAMIN. İS @sahraisik”

 

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