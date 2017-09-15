Sahnelere ısınma turları!





Joseph K. / DasDas

‘Karşı’nın’ en yeni kültür-sanat mekânı DasDas’ı ve geçen sezonki açılışlarıyla birlikte sahnelemeye başladıkları oyunları ‘Joseph K.’yı görmediyseniz bu pazar yönünüzü Ataşehir’e çevirin derim. İsminden de tahmin edileceği üzere Franz Kafka’nın meşhur romanı ‘Dava’dan doğan bir oyun bu. İngiliz yazar Tom Basden’ın kaleminden çıkan ve kara mizah türünün sularında dolaşan uyarlamada sahneyi Mert Fırat, Didem Balçın, Onur Dilber ve Özgün Aydın paylaşıyor. Serdar Biliş’in süpervizörlüğünde sahneye taşınan oyun, tam da bugünümüze, bizzat ülkemize dair de bir öykü anlatıyor. Sıradan bir adamın mantıksız bir adalet sistemiyle girdiği savaşa tanıklık ederken pek yabancılık çekmeyeceksiniz!

Yarın, 17.00, DasDas’ta





Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit / Seyyar Sahne

Geçen sezonun incelikli işlerinden biriydi, eylül gösterimlerinde kendinize bir yer bulun derim. Seyyar Sahne’nin üzerinde yoğunlaştığı yerli edebiyat uyarlamalarından biri, ‘Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit’. Edebiyatımızın en derin seslerinden, kadınların hikâyesine sahip çıkan kıymetli bir ismin; Latife Tekin’in, ismiyle adeta özdeşleşmiş, büyülü-gerçekçi bir dille kurduğu romanı ‘Sevgili Arsız Ölüm’ü izleyeceksiniz. Nezaket Erden ve Hakan Emre Ünal’ın düzenlemesiyle sahnelenen tek kişilik oyunu Ünal yönetiyor, Erden oynuyor. Oyun Dirmit’in tek bir gecesinde geçiyor.

Bugün, 20.30, Kadir Has Sahne 18 Eylül Pazartesi, 20.30, Moda Sahnesi





Pencere/Oyun Atölyesi

İki usta, bir de genç yetenek çetrefilli bir kadın-erkek ilişkisi öyküsünü, insanı her anında biraz daha içine çeken bir oyunda anlatıyor. İngiliz oyun yazarı ve senarist David Hare’nin yazdığı ‘Pencere’; hem meselesini küçük ama derin bir öyküyle anlatması hem de çok etkileyici oyunculuklarıyla Oyun Atölyesi’nin son yıllardaki en iyi işlerinden biriydi. Henüz izlemediyseniz “Bitmeden muhakkak görün” denilebilecek bir iş. İlişkiye; hem kadının hem erkeğin gözünden dengeli bir bakış var oyun metninde. Esra Bezen Bilgin ve Haluk Bilginer’in sahnedeki etkileşimi ayrıca akılda kalıcı...

17-18 Eylül, 20.30, Zorlu PSM





Olay Rusya’da Geçiyor / istanbulimpro

Bugüne kadar doğaçlama tiyatro deneyiminiz olmadıysa düşünmeden istanbulimpro’nun kapısından girin içeri. Pek yaratıcı ve çalışkan bir ekip istanbulimpro; uzun süredir, sahnelendiği her akşamda sıfırdan bir ‘Çehov metnini/oyununu’ o anda, sahne üstünde, seyircinin de ufak katkıları eşliğinde yeniden yaratıyorlar. Yani hakikatte Çehov’un yazmadığı ama içinde Çehov’un insanlarının, mekânlarının, duygu, çatışma ve olaylarının geçtiği ve Çehov’un benzersiz zekilikte mizahını içeren oyunlar yaratıyorlar. Sahneye çıkana kadar o akşam neler olacağını ne onlar biliyor ne de seyirci. Kesinlikle kaçırılmayacak, zihin açıcı ve ilham veren bir deneyim...

Bugün, 20.30, istanbulimpro Sahne



