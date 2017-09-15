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Hürriyet Cumartesi Haberleri

HÜRRİYET CUMARTESİ

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    Sahnelere ısınma turları!

    Hürriyet Haber
    15.09.2017 - 10:31 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 10:38

    Yepyeni oyunların eli kulağında, tiyatro toplulukları ekimde sezonu açıyor ve her sene olduğu gibi heyecan verici işler bizi bekliyor. Ama gelin bu hafta, geçen sezondan eksiklerinizi tamamlamak için bir fırsat olsun. Sizin için ufak bir seçki yaptık...

    Sahnelere ısınma turları

    Joseph K. / DasDas

    ‘Karşı’nın’ en yeni kültür-sanat mekânı DasDas’ı ve geçen sezonki açılışlarıyla birlikte sahnelemeye başladıkları oyunları ‘Joseph K.’yı görmediyseniz bu pazar yönünüzü Ataşehir’e çevirin derim. İsminden de tahmin edileceği üzere Franz Kafka’nın meşhur romanı ‘Dava’dan doğan bir oyun bu.  İngiliz yazar Tom Basden’ın kaleminden çıkan ve kara mizah türünün sularında dolaşan uyarlamada sahneyi Mert Fırat, Didem Balçın, Onur Dilber ve Özgün Aydın paylaşıyor. Serdar Biliş’in süpervizörlüğünde sahneye taşınan oyun, tam da bugünümüze, bizzat ülkemize dair de bir öykü anlatıyor. Sıradan bir adamın mantıksız bir adalet sistemiyle girdiği savaşa tanıklık ederken pek yabancılık çekmeyeceksiniz!

    Yarın, 17.00, DasDas’ta

    Sahnelere ısınma turları

    Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit / Seyyar Sahne

    Geçen sezonun incelikli işlerinden biriydi, eylül gösterimlerinde kendinize bir yer bulun derim. Seyyar Sahne’nin üzerinde yoğunlaştığı yerli edebiyat uyarlamalarından biri, ‘Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit’. Edebiyatımızın en derin seslerinden, kadınların hikâyesine sahip çıkan kıymetli bir ismin; Latife Tekin’in, ismiyle adeta özdeşleşmiş, büyülü-gerçekçi bir dille kurduğu romanı ‘Sevgili Arsız Ölüm’ü izleyeceksiniz. Nezaket Erden ve Hakan Emre Ünal’ın düzenlemesiyle sahnelenen tek kişilik oyunu Ünal yönetiyor, Erden oynuyor. Oyun Dirmit’in tek bir gecesinde geçiyor.

    Bugün, 20.30, Kadir Has Sahne 18 Eylül Pazartesi, 20.30, Moda Sahnesi

    Sahnelere ısınma turları

    Pencere/Oyun Atölyesi

    İki usta, bir de genç yetenek çetrefilli bir kadın-erkek ilişkisi öyküsünü, insanı her anında biraz daha içine çeken bir oyunda anlatıyor. İngiliz oyun yazarı ve senarist David Hare’nin yazdığı ‘Pencere’; hem meselesini küçük ama derin bir öyküyle anlatması hem de çok etkileyici oyunculuklarıyla Oyun Atölyesi’nin son yıllardaki en iyi işlerinden biriydi. Henüz izlemediyseniz “Bitmeden muhakkak görün” denilebilecek bir iş. İlişkiye; hem kadının hem erkeğin gözünden dengeli bir bakış var oyun metninde. Esra Bezen Bilgin ve Haluk Bilginer’in sahnedeki etkileşimi ayrıca akılda kalıcı...

    17-18 Eylül, 20.30, Zorlu PSM

    Sahnelere ısınma turları

    Olay Rusya’da Geçiyor / istanbulimpro

    Bugüne kadar doğaçlama tiyatro deneyiminiz olmadıysa düşünmeden istanbulimpro’nun kapısından girin içeri. Pek yaratıcı ve çalışkan bir ekip istanbulimpro; uzun süredir, sahnelendiği her akşamda sıfırdan bir ‘Çehov metnini/oyununu’ o anda, sahne üstünde, seyircinin de ufak katkıları eşliğinde yeniden yaratıyorlar. Yani hakikatte Çehov’un yazmadığı ama içinde Çehov’un insanlarının, mekânlarının, duygu, çatışma ve olaylarının geçtiği ve Çehov’un benzersiz zekilikte mizahını içeren oyunlar yaratıyorlar. Sahneye çıkana kadar o akşam neler olacağını ne onlar biliyor ne de seyirci. Kesinlikle kaçırılmayacak, zihin açıcı ve ilham veren bir deneyim...

    Bugün, 20.30, istanbulimpro Sahne

    Sahnelere ısınma turları

     

    Etiketler: Olay Rusya’da Geçiyor , Pencere , Sevgili Arsız Ölüm , Joseph K. , keyif
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