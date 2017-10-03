Sahnede iddialı bir 'Çirkin'!

Almanya’nın kıvrak kalemli yazarlarından Marius von Mayenburg’un yazdığı bir kara komedi olan ‘Çirkin’, DasDas’ın yeni sezon oyunlarından ilki. İbrahim Selim’in yönettiği oyun insan bedeninin bir nesneye dönüştüğü, güzellik kavramının sosyal bir takıntı halini aldığı ve her şeyin satılık olduğu vahşi modern dünyadan sesleniyor. Bu dünyada yolunu kaybeden bireyi absürt bir bakış açısıyla ele alan oyun, kimlik konusuna ironik ve bir o kadar da seyirlik bir yorum getiriyor.

Edip Tepeli, Gizem Erdem, Volkan Yosunlu ve Ali Yoğurtçuoğlu’nun rol aldığı ‘Çirkin’in ilk gösterimi 5 Ekim Perşembe akşamı saat 20.30’da Ataşehir’deki Watergarden’ın içinde yer alan DasDas Sahne’de olacak. Dramaturjisini Melisa Kesmez’in yaptığı oyunun ışık tasarımını Ayşe Sedef Ayder, dekorunu Özüdoğru Cici ve kostüm tasarımını da Funda Cebi gerçekleştiriyor.



Oyun ayrıca 6 ve 30 Ekim saat 20.30’da, 8 ve 29 Ekim günlerinde ise saat 17.00’de DasDas Sahne’de izlenebilir.



Detaylı Bilgi: www.dasdas.com.tr