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    Sahnede 30 yıl!

    Hürriyet Haber
    01.02.2018 - 17:09 | Son Güncelleme:

    30 yılı geride bırakan ENKA Kültür Sanat Tiyatro Buluşmaları’nın yeni dönemi, sezonun en çok konuşulan oyunlarından yapılan bir seçkiyle başladı.

    30 yılı geride bırakan ENKA Kültür Sanat Tiyatro Buluşmaları’nın yeni dönemi, sezonun en çok konuşulan oyunlarından yapılan bir seçkiyle başladı.
    Açılışı salı akşamı Pürtelaş Tiyatro’nun ‘Martı’sı ile yapan program, bu akşam, 30’uncu yıllarını kutlayan Studio Oyuncuları’nın son oyunu ‘Godot’yu Beklerken’ ile sürecek. Şahika Tekand’ın özgün yorumu ve Onur Berk Arslanoğlu, Cem Bender, Sedat Kalkavan, Nazlı Deniz Korkmaz, Nilgün Kurtar, Mehmet Okuroğlu ve Yiğit Özşener’in başarılı performanslarıyla sahnelenen ‘Godot’yu Beklerken’in ardından ENKA’nın bir sonraki konuğu Ankara’dan olacak. Ankara Sanat Tiyatrosu, ‘Bir Valize Ne Sığar ki?’ ile 6 Şubat akşamı İstanbullu seyircinin karşısına çıkacak. Tüm etkinlikler, ENKA İbrahim Betil Oditoryumu’nda saat 20.30’da gerçekleşecek. Tüm sezona yayılan programın tamamı facebook.com/enkakultur adresinden takip edilebilir.

    Etiketler: Godot'yu Beklerken , ENKA , Tiyatro
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