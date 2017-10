Sahne Iggy’ye emanet

Patlama yaptığı parçası ‘Fancy’ ve Ariana Grande ile düeti ‘Problem’ single’larını ard arda Billboard Hot 100 listesine sokarak The Beatles’ın rekorunu kıran Iggy Azalea, 21 Ekim’de ilk kez KüçükÇiftlik Park’ta sevenleri ile buluşacak. Hiphop dünyasının değişik ses, hayat ve renklere çok açık olduğu bu dönemde, Dr. Dre’den Snoop Dogg’a tüm otoritelerden geçer not alarak en ümit veren MC’lerden biri statüsüne yükselen Iggy Azalea, XXL in Freshman listesine giren ilk kadın olmayı başardı. Jennifer Lopez, Rita Ora, Britney Spears gibi pop starlarla yaptığı şarkı ve kliplerle tüm dünyada ses getiren Avustralyalı genç sanatçı, mail’le sorularımızı yanıtladı.

ŞÖHRETİ İYİ KALDIRDIM

Hayranlarınız albümünüz ‘Digital Distortion’ın çıkışı için neredeyse iki yıl bekledi. Neden bu kadar uzun sürdü albümü piyasaya sürmek?

- Önüme birçok engel çıktı, ama en sonunda başardık. Önemli olan da bu değil mi zaten?

Sosyal medyada bazı kadın sanatçılar size saldırma konusunda oldukça hevesli.… Azalea Bank’ten Halsey’ye size saydırmayan kalmadı. Kadın şarkıcılar birbirlerine agresif mi davranıyor sizce?

- İnsanlar sosyal medyada daha saldırganca davranıyorlar birbirlerine. Bazı kadın sanatçılar da dediğiniz gibi bu trendi takip ediyor. Ben hiç ilgilenmiyorum kim bana saldırmış, kim saldırmamış. Aştım bunları.…

Daha 21 yaşındasınız ama 16 yaşından beri sahnedesiniz. Bu kadar genç yaştan beri şöhretli olmak, sizde nasıl bir iz bıraktı?

- Bence her şeyi çok iyi idare ettim. Ünlü olmak çok zor, bir yandan da harika bir şey. Ama yine de bu alışkın olduğum bir şey, onun için benim açımdan çok zor olmadı, şöhreti iyi kaldırdım.