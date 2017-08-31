Sahillerde loca seddi

FETHİYE sahil şeridi boyunca halkın denize girebileceği koyları özel şirketler işletiyor. 10 yıla uzanan kiralamalar sonrası ilçede ücretsiz denize girebilecek yer kalmadı. Hürriyet’te 11 Ağustos’ta yayımlanan ‘Ölüdeniz’e loca kondu’ başlıklı haberimizden bir gün sonra Kumburnu’ndaki localar kaldırılmıştı. Haberi sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösteren Fethiye Belediye Başkanı DP’li Behçet Saatcı, Boncuklu Yarımadası’ndaki, Küçük Samanlı, Büyük Samanlı ve Kuleli koylarına dikkat çekmişti. Buralara giderek durumu yerinde inceledik.

DENİZ 10 DAKİKALIĞINA ÜCRETSİZ

Bozuk bir yoldan ulaşılan yarımadadaki üç koyda deniz keyfi için ‘otopark’ adı altında giriş ücreti isteniyor. 3 yıl önce Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü’nün yaptığı ihaleyle koyları 2023 yılı sonuna kadar kiralayan işletmeciler giriş ücreti yasağını otopark ücreti formülüyle aşıyor. İçeride şezlong ya da loca kiralama mecburiyeti var. Bir kişinin 7 TL’ye girdiği Kumburnu Tabiat Parkı’nda bile başka hiçbir ücret vermeden işletmenin hizmetlerinden yararlanılabilirken, bu üç koyda sahili para ödemeden görmek isteyenlere sadece 10 dakikalığına izin veriliyor.

25 TL’YE MANGAL HİZMETİ

Boncuklu Yarımadası’ndaki ilk durağımız Küçük Samanlı plajı oldu. Girişinde ‘İyi bir tatil için bu cennet köşe, aradığınız her şeye sahiptir’ yazısı asılı olan plaja adım atanlar otopark ücreti adı altında 15 TL giriş ücretini ödemek zorunda. Şezlong 10 TL, ‘köşk’ diye adlandırılan ahşap locaların fiyatı ise denize yakınlığına göre 40, 50 ve 60 TL arasında değişiyor. Dışarıdan mangal getirilmesine izin verilmiyor. Ancak ızgara isteyenler işletmenin mangalını 25 TL ücret karşılığı kullanabiliyor. Etini verip pişirilmesini isteyen ise kilo başına 5 TL ödüyor. İkinci durağımız Büyük Samanlı da giriş için 15 TL otopark ücreti isteniyor. Denizden yararlanabilmek için 20 TL’ye şezlong ya da yine denize yakınlığına göre fiyatı 40 ila 70 TL arasında olan loca kiralama şartı da var. Sahil boyunca ahşap, derme çatma locaların dizildiği plajda müşterilerine DJ hizmeti de sunuluyor.

KULELİ’DE KARTLI SİSTEM

Kuleli, daha lüks görünüme sahip. Bu da fiyatlara yansıyor. Otomobil 15, minibüs 25, otobüs 40 TL. Tesiste harcamalar kartla yapılıyor. Karta en düşük yükleme 50 TL. Tesiste 2 şezlong ve bir şemsiye 25 TL, mangal servisi 35 TL, normal loca 50, denize sıfır VIP loca 75 TL. Diğer iki plajın aksine Kuleli’de dışarıdan yiyecek getirilmesine de izin verilmiyor.

GİRİŞ ÜCRETİNE OTOPARK FORMÜLÜ

Yetkililer, ihale edilen koy ve mesire yerlerinin halka açık olan yerler olduğunu önceki yıllardaki kapı giriş ücretinin alınamayacağını, vatandaşların bu koylara ücretsiz giriş yapabileceklerini açıklamıştı. Ancak işletmecilerin giriş ücretini ‘otopark’ için para talep ederek aştıkları ortaya çıktı.

HALKIN YÜZECEK PLAJI YOK

Plajların işletmelere kiralanmasına ve para ödenmeden denize girilecek yer olmamasına Fethiyelilerin tepkileri şöyle:

Necdet Öztürkçü: Şehitler verdiğimiz topraklarda kendi sahillerimizi kullanamıyoruz.

Çiğdem Çalışan: Fethiye’nin kendi halkının yüzecek plajı yok, hepsi paralı, yazık. Herkes aldığı paraya bakıyor. Halkı düşünen yok.

Hüseyin Kuzgu: Kıyıların birilerinin yandaşları tarafından yağmalanması ne kadar acı. Bu filmi daha önce Bodrum’da gördüm şimdi de Fethiye’de. Herkesin kullanımına açık olması gereken bu güzelim koylar niçin rant uğruna yağmalanıyor.

Mehmet Buğu: Her yer paralı, denize girecek yer yok. En pis yerlerde bizler yüzüyoruz. Misafirimiz geldiği zaman ‘Bu nasıl Fethiye her yer deniz ama girilecek yer yok’ diye tepki koyuyorlar.

Ömür Taşkın: 1 şezlong ve şemsiye 30 TL. Hamburger 30 TL, kola 10 TL. Böyle bir şey olabilir mi.

Sara Çalıca: Çalışıyoruz hafta sonu denize gitmek istiyoruz her yer para, deniz para, otopark para. Tatil yapamıyoruz.

Aysel Yücel: Kendi memleketimizde giriş ücreti veriyoruz. Hadi verdik diyelim 50 ile 120 TL’ye köşk kiralayacağız da denize gireceğiz. Yazık koskoca Fethiye halkının gidebileceği bir yer yok.

Orhan Oruç: Büyük Samanlı Koyu’na gittik. Giriş 15 TL. Köşk, şezlong mecburi ve 75 TL istiyorlar. Bu nasıl bir soygun.

’HİZMET DEĞİL, RANT VAR’

Fethiye Belediye Başkanı DP’li Behçet Saatcı tepkisini Facebook hesabından şöyle dile getirdi: “Bu toprakların Allah vergisi güzelliklerini, maddiyat gözeterek, Fethiyeliler ve Fethiye’deki resmi, sivil örgütler varken, 2 kuruş fazla para almak için birilerine verirseniz, işte böyle hizmet değil, rant öne çıkar. Güzelim plaj berbat edilir. Küçük Samanlı, Büyük Samanlı ve Kuleli koylarında olduğu gibi. Bu değerler bu topraklarda yaşayanlara aittir.” Başkan Saatcı, belediyenin işlettiği plajın da ücretli olmasıyla ilgili Hürriyet’e şunlarını söyledi: “Sahillerin kontrolsüz bırakılması çevre kirliliğini beraberinde getiriyor. Bu nedenle kontrolsüz olmasına taraftarı değiliz. Sembolik de olsa ücret alınmalı. Bizim tepkimiz milli parklarımıza, sahillerimize denize sıfır loca gibi çirkinliklere ve uygulanan fahiş fiyatadır. Bu güzelim yerlerin ihalesini kazanan firma parayı çıkarabilmek için her yola başvuruyor. Bu yerler kimin mülkiyetinde ise o kurum tarafından işletilebilir.”