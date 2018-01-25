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    Gece bıraktığı arabasını bu halde buldu! Dakikalarca uğraştı en sonunda...

    DHA
    25.01.2018 - 09:37 | Son Güncelleme:

    ADANA’nın Karataş ilçesinde gece sahile park edilen otomobil, sabah yükselen denizin içinde kaldı.

    Önceki gece otomobille Harbiş Sahili’ne gelen 3 amatör balıkçı, kumsala otomobili park edip farklı noktalarda oltayla avlanmaya başladı.

    Gece bıraktığı arabasını bu halde buldu Dakikalarca uğraştı en sonunda...

    Sabah saatlerinde suların yükselmesiyle otomobil denizin içinde kaldı. Av sonrası park ettikleri otomobili su içinde gören balıkçılar şaşırdı.

    Gece bıraktığı arabasını bu halde buldu Dakikalarca uğraştı en sonunda...

    Balıkçıların ihbarı üzerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, halat bağladıkları otomobili traktör yardımıyla kurtardı.

    Gece bıraktığı arabasını bu halde buldu Dakikalarca uğraştı en sonunda...

    Gel- git olayı nedeniyle otomobili su altında kalan balıkçı, yardımcı olanlara teşekkür etti.

    Etiketler: denize gömülen araba , araç , adana karataş , son dakika
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