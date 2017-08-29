Sahildeki otellerde yer kalmadı

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, turizm merkezlerinde tatil dopinginin yaşandığını belirtti.

Sezonun yüksek olması nedeniyle Rusya başta olmak üzere farklı ülkelerden ciddi hareketlilik olduğuna dikkat çeken Duran, iç ve dış pazardaki yoğunlukla turizmcinin yüzünün güldüğünü ifade etti ve Rusya'dan gelen akımın eylül ve ekimde devam edeceğine bildirdi.

En keyifli döneme girdiklerini, bayram tatilinin ikinci bir imkan yarattığını aktaran Duran, tatilin, Türkiye genelinde iç pazarda 1,5 milyon hareketin olmasını sağlayacağını kaydetti.

Geçen yıl iç pazarda 7 milyon hareket olduğunu, bu yıl rakamın 10 milyon olmasının beklendiğini vurgulayan Duran, "Turizm merkezlerinde tatil dopingi yaşanıyor. Çok ciddi şekilde hareketlilik başladı. Uçaklar, otobüsler, havalimanları, dolmuşlar tıklım tıklım dolu. Otellerin hepsi yüzde 100 dolulukları yakalamış durumda. Turizmcinin yüzü gülüyor, keyifler yerinde" dedi.

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı:

İç pazarda güçlü olursak, krizlere karşı dayanıklı oluruz

Kurban Bayramı tatilleri için otellere ilk girişlerin başladığını söyleyen Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da, bayram tatilinin 10 güne çıkarılmasının iç pazarda misafirlere tatil yapma esnekliği sunduğunu anlatarak, yabancı turistlerin de yoğunlukta olduğu bir sezonda, iç pazar yoğunluğunun da başladığını bildirdi.

Otellerin dolmaya başladığına dikkati çeken Yağcı, "30 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde oteller yüzde 100 dolu olacak. Yüksek sezondayız, iç pazar da turizme ciddi anlamda katkı sağladı. Vatandaşlar artık tatil yapmanın lüks değil, bir ihtiyaç olduğunun farkına vardı. İç pazar hareketli olursa dışa karşı anlık krizlerde dayanıklı oluruz. Bayram tatilinde Antalya'da 1 milyondan fazla kişi tatil yapacak. Bu büyük bir rakam. Yüzde 70'i yabancı, yüzde 30'u iç pazar olacak" diye konuştu.

TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel:

Yerli turistlerin talebi yoğun

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel, tatilin uzatılmasının ardından sahil bölgelerine yerli turistlerin yoğun taleplerinin olduğunu dile getirdi.

Bayram tatili nedeniyle bölgedeki tüm otellerin doluluk oranını yakaladığını belirten Gökbel, "Bölgede yaşanan doluluk Bodrum'a gelen araç trafiğinden ve uçak trafiğinden de anlaşılıyor. Umarız keyifli ve huzurlu bir bayram olur." dedi.

Gökbel, otellerin ve eğlence merkezlerinin bayram için hazırlıkların tamamladığını, herkesin sezondan memnun oyduğunu kaydetti.

BODER Genel Sekreteri Orhan Kavala:

Bodrum'da yüksek doluluk yaşanıyor

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala ise Muğla'nın bünyesindeki turizm merkezleriyle çok özel bir bölge olduğunu vurguladı. Bayram tatili nedeniyle otellerde büyük yoğunluk yaşandığını anlatan Kavala, "10 günlük tatil haberini duyan insanlarımız yaz için son tatil olarak o süreyi değerlendirip rezervasyonlarını yaptılar. Yüksek doluluk yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

FETOB Başkanı Bülent Uysal:

Sahil bölgesindeki otellerimiz yüzde 100 doldu

Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal ise ilçedeki 55 bin yatak kapasitesiyle otellerin bayram tatiline hazır olduğunu bildirdi.

"Sahil bölgesindeki otellerimiz yüzde 100 doldu. Göcek ve Çalış bölgesindeki otellerde de tatil döneminde ciddi yoğunluk yaşanacak." diyen Uysal, bayramda yaşanacak yoğunluğun okullar açılana kadar devam edeceğini vurguladı.

Ölüdeniz'de otel işletmecisi Yasin Özdemir ise bayram tatili süresince otellerde ciddi dolulukların oluştuğunu, bölgeye tatilcilerin gelmeye başladığını söyledi.

DOKTOB Başkanı Yücel Okutur:

Turizmimize ekonomik olarak da ciddi bir katkı sağlayacak

Dalaman Ortaca Köyceğiz Turizm Otelciler ve İşletmeciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur ise tatilin 10 gün olmasıyla yaşanan olumlu havanın tüm otellere, pansiyonlara ve turistik tesislere yansıdığına dikkati çekti.

Doluluk oranlarının yüzde 80'i geçtiğini vurgulayan Okutur, "Tahmin ediyorum birkaç gün içinde doluluk oranlarımız yüzde 100'e ulaşacak. Bu aynı zamanda turizmimize ekonomik olarak da ciddi bir katkı sağlayacak. Tatil, turizmcilere moral kaynağı oldu" dedi.