'Talihsizlik' dedi ama... Ve müebbet!

Konya’da oturan Osman Tezcan geçen yıl 13 Eylül’de Kurban Bayramı’nda eşi ve üç oğluyla tatilini geçirmek için Antalya’ya geldi. Lara sahilinde çadır kuran aile, gecenin ilerleyen saatlerinde kavga sesleriyle uykudan uyandı. Osman Tezcan’ın oğullarından Serkan Tezcan dışarıya çıkıp baktığında, bir çiftin kavga ettiğini görünce müdahale etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olaya Serkan Tezcan’ın iki kardeşi de katıldı. Bunun üzerine yanındaki kadını dövdüğü iddia edilen Sabri Şahin, aracındaki tüfeği alarak ateş etti. Açılan ateş sonucu üniversite öğrencisi Orhan Tezcan yaşamını yitirdi. Sabri Şahin ise kavga ettiği Derya Şarbalkan’ı aracına bindirip olay yerinden kaçtı.

Kaçtıkları aracın plakasından kimliği tespit edilen Sabri Şahin ile nişanlısı Derya Şarbalkan, kısa sürede yakalandı. Olaydan sonra Sabri Şahin tutuklanırken, Derya Şarbalkan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Şahin, tutuksuz yargılanan nişanlısı Derya Şarbalkan ile Tezcan’ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Karar öncesi son sözleri sorulan sanıklardan Sabri Şahin olayın bir talihsizlik olduğunu, çok pişmanlık duyduğunu söyledi. Derya Şarbalkan ise üzgün ve pişman olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti yargılama sonunda Orhan Tezcan’ın kasten öldürülmesine yardım ettiğine yönelik kesin ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle Derya Şarbalkan’ın beraatına, Sabri Şahin’in ise üzerine atılı ’kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapsine hükmetti.