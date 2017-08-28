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    Sahilde nişan denizde ölüm

    Basri Tuncay ERTAN/ ERDEK(Balıkesir),(DHA)-
    28 Ağustos 2017 - 18:50Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 18:52

    BALIKESIR'in Erdek İlçesinde, kısa süre önce nişanlanan 28 yaşındaki Şükrü Sakarya, ailesinin yanına geldiği ilçede, Narlı Mevkiinde zıpkınla balık avlarken yaşamını yitirdi. Sakarya, vurgun sonucu yaşamını yitirdiği sanılıyor.

    Almanya'da üniversite eğitim görürken tanıştığı kız arkadaşı Meryem ile geçen 24 Ağustos'ta Muğla'nın Datça İlçesi'nde nişanlanan Şükrü Sakarya, buradan ailesinin pansiyon işlettiği Balıkesir'in Erdek İlçesi'ne bağlı Narlı Mevkii'ne geldi. Su altı sporlarına düşkün olan Sakarya, dün dalgıç kıyafetlerini giyerek zıpkınla balık avlamak amacıyla dalış yaptı. Uzun süre geçmesine rağmen çıkmayan Sakarya´nın durumundan şüphelenen yakınları, Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verdi. Kısa sürede gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı´na bağlı kurtarma ekibi, denizde Şükrü Sakarya'yı aramaya başladı.

    Denizin dibinde baygın halde bulunan Şükrü Sakarya, dalgıçlar tarafından çıkarılarak hemen İlçe Devlet Hastanesin'e kaldırıldı. Burada doktorlar tarafından 2 saate yakın müdahalede bulunulan Şükrü Sakarya kurtarılamayarak öldü.

    Şükrü Sakarya'nın denizin dibinde vurgun yediği tahmin edilirken, ceset otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Buradaki inceleme ardından Şükrü Sakaryanın cenazesi bugün Manyasın Bölceağaç Köyünde toprağa verildi.

     Sahilde nişan denizde ölüm

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , zıpkın , balık , nişan , baıkesir , marmaris , datça
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