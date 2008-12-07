Sahibinden satılık kartal görünümlü serçe

Beklentiler ne kadar yüksek olursa hayal kırıklığı o kadar büyük olurmuş. Bu sezon her hali ve söylemi ile taraftarı üzmeyeceğinin sinyallerini veren Beşiktaş ne yazık ki, beklentileri haklı olarak çok yüksek tutan, ülkemizin en iyi taraftar kitlelerinden birisini hayal kırıklığına uğratmaya devam etmektedir.

Beşiktaş taraftarının cep telefonlarına, mail kutularına rakip takımı tutan dost ve yakınlardan “Sahibinden acele satılık Kartal görünümlü Serçe” mesajları gelmektedir.

Bir takım kötü oynayabilir. Kendi evinde yarı fiyatındaki bir ekibe yenilebilir. Hedeflerinden uzaklaşmış da olabilir. Ama hele de o takım Beşiktaş ise “Zeki, çevik ve ahlaklı” kalabilmeyi başarabilmelidir.

BU ÜZÜLMEZ ÜZÜLMELİ, HEM DE ÇOK ÜZÜLMELİ

Türk sporseveri ve özellikle de Beşiktaş taraftarı pek çoğunun iddia ettiği gibi skorsever değildir. Aksine sporseverdir... Beşiktaş taraftarının tepki gösterdiği ve protesto ettiği olaylara bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Bu güzel ve akıllı taraftar topluluğu her zaman kötü neticeleri anlayışla karşılamayı bilmiştir. Ancak seviyesizliği, zekadan uzak davranışları ve mücadele ruhundan feyz almamışları asla anlayışla karşılamamıştır. Skor ne kadar kötü olursa olsun takımını “zeki, çevik ve ahlaklı” mücadelesini her zaman alkışlamıştır.

Gülşah Erkaya yazıyor

Ancak son zamanlarda taraftar takımın ve kulübün içindeki bazı unsurların zeka-çeviklik ve ahlak üçlemesinden bir ya da daha fazlasını ihmal ettiğini düşünmektedir. Yönetimin akılcı olmayan kararlar aldığına inanmaktadır. Bazı oyuncuların gönülden oynamadığını düşünmektedir. Üzülmez'in ki gibi hareketlerin sporcu ahlakına ve hele de Beşiktaşlı sporcu ahlakına hiç uymadığını düşünmektedir.

MÜŞTERİ HER ZAMAN HAKLIDIR

İşe bazılarının baktığı gibi ticari gözle bakalım. Denklem çok basit. Taraftar talep edendir. Yönetim ve takım ise arz eden. Yani taraftar müşteridir. Yönetim ve takım ise satıcı. Sattıkları marka ve hizmet hiç de ucuz ve asla değersiz değildir. Bunu bilen müşteri (taraftar) bedelini parasıyla, sevgisiyle ve vefasıyla ödediği malda defo görmek istememektedir. Bedelini ödediği şeyin, yani takımının ve kulübünün zeki, çevik ve ahlaklı olmasını beklemektedir.

Arz edenin yani yönetim ve takımın, bedeli ödenen bu malın kusurlarını en azından kabul edip, müşteri haklılığı ilkesi uyarınca tamamını değilse bile ayıplı yerlerini onarması, bu mümkün değilse de müşteri daha fazla mağrur olmadan değiştirmesi gerekmektedir.

TÜKETİCİ SAHİPSİZ DEĞİL

Tüketiciyi koruma dernekleri (taraftar grupları) satıcının ayıbını düzeltmesi için gerekli zamanı vermiştir. Bundan sonra hakkını arayacağının sinyallerini de vermiştir. Bu taraftar takımına her zaman sahip çıkmasını bildiği gibi, kulübe ve Beşiktaş ismine zarar vermeden hakkını aramasını da elbette ki bilir.

Zeka ve pankartlarıyla sadece takımlarının değil Türkiye ve Dünya'nın da pek çok sorununa duyarsız kalmayan taraftar, sadece “işte Beşiktaş” diyebileceği bir takım ve idare anlayışı istemektedir. Kazanırken de kaybederken de hiç gocunmadan sahip çıkabileceği bir takım istemektedir.

Taraftar kendi sahasında Ankara'ya yenilse bile, tribüne çağırıp alkışlayabilecek kadar inandığı bir takım istemektedir. Ruh istemektedir, zeka, çeviklik ve ahlak istemektedir... Bilmem anlatabildim mi?

