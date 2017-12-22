Şahenk’e Fransız nişanı

İstanbul’da Fransız Sarayı’nda düzenlenen törende Şahenk’e nişanı, Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries takdim etti. Ödül töreninde geleneğe uygun olarak Şahenk’in mesleki geçmişinden notlar konuklarla paylaşılırken, onun Doğuş Grubu’nda 2001 yılında üstlendiği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra çeşitli mesleki örgütlerde de önemli sorumluluklar üstlendiği aktarıldı. Ferit Şahenk, törende yaptığı konuşmada, hayatındaki en özel zamanlardan birini daha yaşadığını belirterek,Fransa’nın en yüksek dereceli sivil nişanı ‘Legion d’Honneur’a layık görülmekten büyük onur duyduğunu dile getirdi. Şahenk, “Yatırımlar ve markalarımızla var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.