Şahan Gökbakar'dan duygulandıran paylaşım: Ahhh be güzel kardeşim

Dünyaca ünlü video paylaşım sitesi Youtube'a içerik üreterek kendisini tanıtan ve 400 bin'i aşkın takipçisi bulunan Cem Korkmaz intihar etti. Recep İvedik 4 filminde 'cep herkülü' olarak da bilinen oyuncu ile ilgili komedyen Şahan Gökbakar'da Instagram hesabından bir mesaj paylaştı.

Şahan Gökbakar'ın mesajı şöyle:

"Ahhhhh be güzel kardeşim...Hâlâ inanamıyorum böyle bir şey olduğuna. Anlayamıyorum!!! Acılı ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağolsun..."