Ara
MENÜ
Kitap Sanat Haberleri

KİTAP SANAT

    Hürriyet >Kitap Sanat>Sahaflardan notlar

    Sahaflardan notlar

    DOĞAN HIZLAN dhizlan@hurriyet.com.tr
    14.09.2017 - 11:39 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 11:39

    Son yıllarda artan sahaf etkinlikleri beni eskilere götürüyor. Anılar denizine dalıyorum. Beyazıt’ta, Çınaraltı’nda oturur, oradan Bâbıâli’ye giderdik. Elbet Sahaflar Çarşısı’na uğrardık...

    Sahafların son yıllarda artan etkinliklerini ilgiyle takip ediyorum. Pek çok yerde sahaf festivali düzenleniyor.Bütün bunlar beni eskilere götürüyor. Anılar denizine dalıyorum. Beyazıt’ta, Çınaraltı’nda oturur, oradan Bâbıâli ye giderdik. Elbet Sahaflar Çarşısı’na uğrardık.Birçok üniversite hocası bu kahvenin önünden geçer, Sahaflar Çarşısı’ndaki dükkânlara uğrardı. Bazı hocaların durağı Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ydi.Oradan geçenlerin arasında en çok merak ettiğim, sonradan yanında bulunabildiğim Bâki Hoca (Gölpınarlı) idi. Beyaz saçları, altın çerçeveli gözlükleri, kısa kollu gömleği, büyük çantası dikkatimi çekerdi. Bütün arkadaşlar orada otururduk. Zaman zaman anlaşamadığımız konularda iddialaşır, yanımızdaki kütüphaneye gider, doğru cevabı öğrenirdik.Sahaflar Çarşısı’nda kimler vardı? Şemsettin Yeşil’i hatırlıyorum (Yeşil Hoca) ilk olarak. Yeşil gabardinden cüppesi ile dükkân camının kenarında otururdu. Bir gün yardımcısının dükkânın önünde ızgarada uskumru pişirdiğine tanık olmuştu. Sahaflar Çarşısı’nı mis gibi bir balık kokusu sarmıştı. Sol tarafta Ali Ertem, İsmail Açaylı, felefeci ve sahaf Arslan Kaynardağ vardı. Arslan Kaynardağ, Tarih Vakfı’nın yayımladığı İstanbul Ansiklopedisi’ne Sahaflar Çarşısı’nı yazmıştı. Hiç unutmam, Will Durant’ın ‘A History of Philosophy’ kitabını ondan almıştım.  Sırada Muzaffer Özak, E. Hulusi Karadeniz bulunuyordu. Çarşıdan çıkar çıkmaz karşıdaki dükkân Raif Yelkenci’nindi. E. Nedret İşli, bazı ustaların da yazımda adlarının yer almasını hatırlattı. Sahaflar şeyhi üstat İbrahim Manav, T. Türkmenoğlu, Tosun Ardakoç gibi...

    Etiketler: kitap sanat , DOĞAN HIZLAN , Abdülbâki Gölpınarlı
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri