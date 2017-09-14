Sahaflardan notlar

Sahafların son yıllarda artan etkinliklerini ilgiyle takip ediyorum. Pek çok yerde sahaf festivali düzenleniyor.Bütün bunlar beni eskilere götürüyor. Anılar denizine dalıyorum. Beyazıt’ta, Çınaraltı’nda oturur, oradan Bâbıâli ye giderdik. Elbet Sahaflar Çarşısı’na uğrardık.Birçok üniversite hocası bu kahvenin önünden geçer, Sahaflar Çarşısı’ndaki dükkânlara uğrardı. Bazı hocaların durağı Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ydi.Oradan geçenlerin arasında en çok merak ettiğim, sonradan yanında bulunabildiğim Bâki Hoca (Gölpınarlı) idi. Beyaz saçları, altın çerçeveli gözlükleri, kısa kollu gömleği, büyük çantası dikkatimi çekerdi. Bütün arkadaşlar orada otururduk. Zaman zaman anlaşamadığımız konularda iddialaşır, yanımızdaki kütüphaneye gider, doğru cevabı öğrenirdik.Sahaflar Çarşısı’nda kimler vardı? Şemsettin Yeşil’i hatırlıyorum (Yeşil Hoca) ilk olarak. Yeşil gabardinden cüppesi ile dükkân camının kenarında otururdu. Bir gün yardımcısının dükkânın önünde ızgarada uskumru pişirdiğine tanık olmuştu. Sahaflar Çarşısı’nı mis gibi bir balık kokusu sarmıştı. Sol tarafta Ali Ertem, İsmail Açaylı, felefeci ve sahaf Arslan Kaynardağ vardı. Arslan Kaynardağ, Tarih Vakfı’nın yayımladığı İstanbul Ansiklopedisi’ne Sahaflar Çarşısı’nı yazmıştı. Hiç unutmam, Will Durant’ın ‘A History of Philosophy’ kitabını ondan almıştım. Sırada Muzaffer Özak, E. Hulusi Karadeniz bulunuyordu. Çarşıdan çıkar çıkmaz karşıdaki dükkân Raif Yelkenci’nindi. E. Nedret İşli, bazı ustaların da yazımda adlarının yer almasını hatırlattı. Sahaflar şeyhi üstat İbrahim Manav, T. Türkmenoğlu, Tosun Ardakoç gibi...