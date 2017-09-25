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    Sahaflar Taksim'de

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    25.09.2017 - 21:24 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 21:25

    Bu yıl 11’incisi düzenlenen Beyoğlu Sahaf Festivali dün başladı. Festivalin açılışını yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan minik öğrencilere kitap okudu.

    TAKSİM’E kitabın kokusunu ve renklerini katan Beyoğlu Sahaf Festivali’nin 11’incisi dün başladı. Taksim Meydanı’nda kurulan etkinlik alanında gerçekleştirilen festivale Türkiye’nin değişik illerinden 76 sahaf katıldı. On binlerce tarihi kitabın yanı sıra, tarihe tanıklık eden dergilerin de stantlardaki yerini aldığı festivale ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

    KİTABINI AL GEL

    Festivalin açılışını gerçekleştiren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Beyoğlu Sahaf Festivali’nin içinde binlerce yıllık tarihimize ait kitapları bulmak mümkün. Dolayısıyla bu işi 11 yıldır keyifle yapıyoruz. Hedefimiz gençlerimizi kitapla buluşturmak. Bu yıl da açılışımızı okumanın önemine dikkat çekmek için ‘Kitabını Al Gel’ temasıyla gerçekleştirdik. Sahaflarımızla ilgili de söylenecek çok söz var. Sahaflar bir kütüphane müdürü gibidirler. Onlar ellerindeki yüzlerce eserin ne olduğunu, hangi konuyu içerdiğini çok iyi biliyorlar. Sahaflar geçmişte yaşamış insanların söylediklerini ve yazdıklarını geleceğe aktaran kültür insanlarıdır. Onların varlıklarından dolayı çok mutluyuz, iyi ki varlar” dedi.

    Festival 2 Ekim’e kadar her gün 10.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

    Etiketler: gazetehaberleri , kitap , sanat
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