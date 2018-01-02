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    Şah ailesinden İran'daki göstericilere destek açıklaması

    Hürriyet Haber
    02.01.2018 - 10:29 | Son Güncelleme:

    İran'ı 1979'a kadar yöneten Şah Rıza Pehlevi'nin ailesi İran'da günlerdir süren ve çok sayıda şehre yayılan gösterileri desteklediğini açıkladı.

    İran'da geçen hafta perşembe günü başlayan ve 29 kente sıçrayan protestolar sürüyor.

    Şah ailesi Twitter'dan göstericilere destek açıklamaları yapıyor. İran'da İslam devrimi olmasaydı şu anda tahtta olacak olan Veliaht Prens Rıza Pehlevi, protestolar başladığından beri destek mesajı veren onlarca tweet attı.

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    Gazeteci Nevzat Çiçek, Şah Pehlevi'nin ailesinin Beyaz Saray önünde yaptıkları konuşmayla İran'da yaşanan protestoları desteklediğini ve bunu da sosyal medyayı kullanarak pekiştirdiğini söyledi.

    ŞAH'A DESTEK SLOGANLARI

    İranlı İşçiler Ajansı (ILNA), göstericilerin ülkenin kuzeybatısındaki Takistan kentinde bir din adamları okulunu ve hükümet binalarını ateşe verdiğini bildirdi. Bazı eylemciler, ülkeyi 1979'a kadar yöneten Şah Rıza Pehlevi lehine sloganlar attı.

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    1979'da İslam Devrimi ile devrilen Muhammed Rıza Pehlevi'nin ABD'de yaşayan oğlu Rıza'nın ülkeye gelmesi ve monarşiye dönülmesi yönünde de sloganlar vardı. Pehlevi hanedanı devam etse, İran'ın başında olacak olan Rıza Pehlevi, gösterilere destek veren keskin açıklamalar yapmıştı.

    Etiketler: Reza Pehlevi , Protesto
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