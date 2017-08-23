Sağlıkta yeniden yapılanma yolda

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye’de hizmet veren 24 bin aile hekimi olduğunu belirterek, “Şimdi geriye döndük, aile hekimliğinin de filmini çekiyoruz. Orada da düzeltilmesi gereken noktalar var mı? Verimliliği artırmamız için ne yapmamız lazım? Aile hekimi olarak çalışan arkadaşlarımızın da görüşünü alarak onlarla birlikte yapmamız gereken bir şey varsa tekrar ele alacağız, verimliliği artıracağız.” dedi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ETÜ Teknoloji Merkezini ziyaret eden Demircan, sağlıkta yeni yapılanma için kanun hükmünde kararname çıkarılacağını da sözlerine ekledi.



Demircan, “Halk sağlığı kurumu, sağlık müdürlüğü ve kamu hastaneleri kurumu şeklinde üçlü bir mekanizma var. Bütün sistemlerde çok başlılık daima sıkıntı oluşturur. Bu sistemin de çok başlılığa dönüşmekte olduğu da görüldü. Verimliliği artırabilmek için çok başlılığı ortadan kaldırma ihtiyacı doğdu” diye konuştu.



