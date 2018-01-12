Sağlıkta iş var

Sağlıkta 2018 yılında alınacak personel sayısı açıklandı. Açıklamayı Sağlık Bakanı Ahmet Demircan yaptı ve bu yıl toplam 55 bin sağlık personeli istihdam edileceğini söyledi. Bugün için sağlık alanında 1 milyona yakın kişi çalışıyor. Bunun 150 bine yakını hekimden, 152 bini hemşireden, 52 bini ebeden, 460 binini sağlık personelinden, kalan ise sağlık alanında çalışan işçilerden oluşuyor.



HEMŞİRE İHTİYACI ARTIYOR

Açıklanan son istatistiklere göre Türkiye’de 100 bin kişiye 181 hekim düşerken; bu sayı, Avrupa ülkeleri ortalamasına göre 300’leri geçiyor. Yine Türkiye’de 100 bin kişiye düşen ebe ve hemşire sayısı 257 iken, bu sayı Avrupa ülkelerinde 1.200’leri geçiyor. Gerek sağlık personelinin azlığı gerekse de son dönemde sayıları hızla artan şehir hastaneleri nedeniyle her geçen yıl sağlık alanında çalışacak personel sayısına olan ihtiyaç da artıyor.



Sağlıkta artan istihdam açığını kapatmak için de özellikle son 3 yıldır kamu ciddi alım yapmaya başladı. Sadece 2017’de sağlıkta 16 bin 500’ü sağlık personeli, 13 bini doktor, 17 bini şirket personeli olmak üzere 46 bin 500 sağlık personeli için kadro oluşturuldu. Sağlık personeli içinde de en fazla kadro, 8 bin 500 hemşire ve ebe için oluşturuldu. Sene içinde de 10 bin sağlık işçisinin dışında 36 bin sağlık personeli istihdam edildi. Sağlık personeli de sağlık meslek liseleri ve üniversitelerin sağlık bölümü mezunlarından istihdam edildi.



9 BİN HEKİM ALINACAK

2018 yılında da hem yeni açılacak şehir hastaneleri hem de yoğun bakım yatak sayısında planlanan artış nedeniyle sağlık alanında kamu, ciddi istihdam yaratacak. Bu yıl için alınacak personel sayısı da 55 bin olarak açıklandı. Bunun; 27 bini ebe ve hemşire olacak ki, bu sayı, son yıllardaki en yüksek ebe ve hemşire alımı anlamına geliyor. Geçen yıl kontenjanı ayrılan ancak alımı yapılmayan 10 bin işçi de 20018’de kadrolara yerleştirilecek. Ayrıca bu yıl için de 9 bin ilave daha işçi kontenjanı ayrıldı. Böylece 2018’de sağlık alanında 19 bin yeni işçi istihdam edilecek. 2018’de alınacak toplam hekim sayısı ise 9 bin. Bu sayılarla birlikte 2018’de sağlıkta toplam 55 bin yeni istihdam yaratılmış olacak. Ocak sonuna kadar da başta hemşireler olmak üzere sağlık personelinin atamaları yapılacak.







